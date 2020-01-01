Eurite (EURI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Eurite (EURI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Eurite (EURI) Informacije Eurite (EURI) is a 1:1 EUR-backed stablecoin regulated by the Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) in the EEA. Službena web stranica: https://www.eurite.com Bijela knjiga: https://www.eurite.com/download-whitepaper/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x9d1a7a3191102e9f900faa10540837ba84dcbae7 Kupi EURI odmah!

Eurite (EURI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Eurite (EURI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 55.33M $ 55.33M $ 55.33M Ukupna količina: $ 47.55M $ 47.55M $ 47.55M Količina u optjecaju: $ 47.55M $ 47.55M $ 47.55M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 55.33M $ 55.33M $ 55.33M Povijesni maksimum: $ 1.1834 $ 1.1834 $ 1.1834 Povijesni minimum: $ 1.018151620054694 $ 1.018151620054694 $ 1.018151620054694 Trenutna cijena: $ 1.1636 $ 1.1636 $ 1.1636 Saznajte više o cijeni Eurite (EURI)

Eurite (EURI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Eurite (EURI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj EURI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja EURI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku EURI tokena, istražite EURI cijenu tokena uživo!

Kako kupiti EURI Jeste li zainteresirani za dodavanje Eurite (EURI) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje EURI, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati EURI na MEXC-u odmah!

Eurite (EURI) Povijest cijena Analiza povijesti cijena EURI pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite EURI povijest cijena odmah!

EURI Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide EURI? Naša EURI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte EURI predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!