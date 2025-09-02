Više o EUR

EUR Logotip

EUR Cijena(EUR)

1 EUR u USD cijena uživo:

+0.05%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena EUR (EUR)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:34:15 (UTC+8)

EUR (EUR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

-0.05%

+0.05%

+0.78%

+0.78%

EUR (EUR) cijena u stvarnom vremenu je $ 1.1703. Tijekom protekla 24 sata, EURtrgovalo je između najniže cijene $ 1.168 i najviše cijene $ 1.1735, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EUR je --, dok je najniža cijena svih vremena --.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EUR se promijenio za -0.05% u posljednjih sat vremena, +0.05% u posljednjih 24 sata i +0.78% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu EUR (EUR)

NONE

Trenutačna tržišna kapitalizacija EUR je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 865.61K. Količina u optjecaju EUR je --, s ukupnom količinom od --. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je --.

EUR (EUR) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena EUR za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.000585+0.05%
30 dana$ +0.0128+1.10%
60 dana$ -0.0061-0.52%
90 dana$ +0.0327+2.87%
EUR promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u EUR od $ +0.000585 (+0.05%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

EUR 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0128 (+1.10%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

EUR 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u EUR od $ -0.0061 (-0.52%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

EUR 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.0327 (+2.87%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena EUR (EUR)?

Pogledajte EUR stranicu Povijest cijena sada.

Što je EUR (EUR)

EUR dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje EUR ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti EUR dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o EUR na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje EUR učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

EUR Predviđanje cijene (USD)

Koliko će EUR (EUR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših EUR (EUR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za EUR.

Provjerite EUR predviđanje cijene sada!

EUR (EUR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike EUR (EUR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o EUR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti EUR (EUR)

Tražiš kako kupiti EUR? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti EUR na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

EUR u lokalnim valutama

1 EUR(EUR) u VND
30,796.4445
1 EUR(EUR) u AUD
A$1.778856
1 EUR(EUR) u GBP
0.854319
1 EUR(EUR) u EUR
0.994755
1 EUR(EUR) u USD
$1.1703
1 EUR(EUR) u MYR
RM4.938666
1 EUR(EUR) u TRY
48.122736
1 EUR(EUR) u JPY
¥172.0341
1 EUR(EUR) u ARS
ARS$1,611.982923
1 EUR(EUR) u RUB
94.279368
1 EUR(EUR) u INR
102.9864
1 EUR(EUR) u IDR
Rp19,185.242832
1 EUR(EUR) u KRW
1,629.935325
1 EUR(EUR) u PHP
66.847536
1 EUR(EUR) u EGP
￡E.56.794659
1 EUR(EUR) u BRL
R$6.354729
1 EUR(EUR) u CAD
C$1.603311
1 EUR(EUR) u BDT
142.226559
1 EUR(EUR) u NGN
1,789.447215
1 EUR(EUR) u COP
$4,699.995018
1 EUR(EUR) u ZAR
R.20.59728
1 EUR(EUR) u UAH
48.415311
1 EUR(EUR) u VES
Bs170.8638
1 EUR(EUR) u CLP
$1,135.191
1 EUR(EUR) u PKR
Rs331.616208
1 EUR(EUR) u KZT
629.867163
1 EUR(EUR) u THB
฿37.812393
1 EUR(EUR) u TWD
NT$35.834586
1 EUR(EUR) u AED
د.إ4.295001
1 EUR(EUR) u CHF
Fr0.93624
1 EUR(EUR) u HKD
HK$9.116637
1 EUR(EUR) u AMD
֏447.358878
1 EUR(EUR) u MAD
.د.م10.509294
1 EUR(EUR) u MXN
$21.814392
1 EUR(EUR) u SAR
ريال4.388625
1 EUR(EUR) u PLN
4.248189
1 EUR(EUR) u RON
лв5.067399
1 EUR(EUR) u SEK
kr10.989117
1 EUR(EUR) u BGN
лв1.954401
1 EUR(EUR) u HUF
Ft394.964547
1 EUR(EUR) u CZK
24.400755
1 EUR(EUR) u KWD
د.ك0.3569415
1 EUR(EUR) u ILS
3.920505
1 EUR(EUR) u AOA
Kz1,066.810371
1 EUR(EUR) u BHD
.د.ب0.4400328
1 EUR(EUR) u BMD
$1.1703
1 EUR(EUR) u DKK
kr7.454811
1 EUR(EUR) u HNL
L30.615048
1 EUR(EUR) u MUR
53.59974
1 EUR(EUR) u NAD
$20.550468
1 EUR(EUR) u NOK
kr11.703
1 EUR(EUR) u NZD
$1.977807
1 EUR(EUR) u PAB
B/.1.1703
1 EUR(EUR) u PGK
K4.950369
1 EUR(EUR) u QAR
ر.ق4.259892
1 EUR(EUR) u RSD
дин.117.123624

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o EUR

Koliko EUR (EUR) vrijedi danas?
Cijena EUR uživo u USD je 1.1703 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena EUR u USD?
Trenutačna cijena EUR u USD je $ 1.1703. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija EUR?
Tržišna kapitalizacija za EUR je -- USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za EUR?
Količina u optjecaju za EUR je -- USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za EUR?
EUR je postigao ATH cijenu od -- USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za EUR?
EUR je vidio ATL cijenu od -- USD.
Koliki je obujam trgovanja za EUR?
24-satni obujam trgovanja za EUR je $ 865.61K USD.
Hoće li EUR još narasti ove godine?
EUR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte EUR predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:34:15 (UTC+8)

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

EUR u USD kalkulator

Iznos

EUR
EUR
USD
USD

1 EUR = 1.1702 USD

Trgujte EUR

+0.06%

