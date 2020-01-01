Euler Finance (EUL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Euler Finance (EUL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Euler Finance (EUL) Informacije Euler is a non-custodial permissionless lending protocol on Ethereum that helps users to earn interest on their crypto assets or hedge against volatile markets without the need for a trusted third-party. Službena web stranica: https://www.euler.finance/ Bijela knjiga: https://docs.euler.finance/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xd9fcd98c322942075a5c3860693e9f4f03aae07b Kupi EUL odmah!

Euler Finance (EUL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Euler Finance (EUL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 187.74M $ 187.74M $ 187.74M Ukupna količina: $ 27.18M $ 27.18M $ 27.18M Količina u optjecaju: $ 19.78M $ 19.78M $ 19.78M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 258.02M $ 258.02M $ 258.02M Povijesni maksimum: $ 16.985 $ 16.985 $ 16.985 Povijesni minimum: $ 1.4404454386373047 $ 1.4404454386373047 $ 1.4404454386373047 Trenutna cijena: $ 9.492 $ 9.492 $ 9.492 Saznajte više o cijeni Euler Finance (EUL)

Euler Finance (EUL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Euler Finance (EUL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj EUL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja EUL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku EUL tokena, istražite EUL cijenu tokena uživo!

Kako kupiti EUL Jeste li zainteresirani za dodavanje Euler Finance (EUL) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje EUL, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati EUL na MEXC-u odmah!

Euler Finance (EUL) Povijest cijena Analiza povijesti cijena EUL pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite EUL povijest cijena odmah!

EUL Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide EUL? Naša EUL stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte EUL predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!