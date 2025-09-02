Što je Euler Finance (EUL)

Euler is a non-custodial permissionless lending protocol on Ethereum that helps users to earn interest on their crypto assets or hedge against volatile markets without the need for a trusted third-party.

Euler Finance (EUL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Euler Finance (EUL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o EUL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Euler Finance (EUL)

Euler Finance Resurs

Za dublje razumijevanje Euler Finance, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Euler Finance Koliko Euler Finance (EUL) vrijedi danas? Cijena EUL uživo u USD je 9.426 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena EUL u USD? $ 9.426 . Provjerite Trenutačna cijena EUL u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Euler Finance? Tržišna kapitalizacija za EUL je $ 186.43M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za EUL? Količina u optjecaju za EUL je 19.78M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za EUL? EUL je postigao ATH cijenu od 15.891142207582437 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za EUL? EUL je vidio ATL cijenu od 1.4404454386373047 USD . Koliki je obujam trgovanja za EUL? 24-satni obujam trgovanja za EUL je $ 65.38K USD . Hoće li EUL još narasti ove godine? EUL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte EUL predviđanje cijene za detaljniju analizu.

