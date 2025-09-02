Više o EUL

Euler Finance Logotip

Euler Finance Cijena(EUL)

1 EUL u USD cijena uživo:

$9.426
$9.426$9.426
-0.71%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Euler Finance (EUL)
Euler Finance (EUL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 9.11
$ 9.11$ 9.11
24-satna najniža cijena
$ 10.337
$ 10.337$ 10.337
24-satna najviša cijena

$ 9.11
$ 9.11$ 9.11

$ 10.337
$ 10.337$ 10.337

$ 15.891142207582437
$ 15.891142207582437$ 15.891142207582437

$ 1.4404454386373047
$ 1.4404454386373047$ 1.4404454386373047

-0.17%

-0.71%

-1.11%

-1.11%

Euler Finance (EUL) cijena u stvarnom vremenu je $ 9.426. Tijekom protekla 24 sata, EULtrgovalo je između najniže cijene $ 9.11 i najviše cijene $ 10.337, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EUL je $ 15.891142207582437, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.4404454386373047.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EUL se promijenio za -0.17% u posljednjih sat vremena, -0.71% u posljednjih 24 sata i -1.11% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Euler Finance (EUL)

No.232

$ 186.43M
$ 186.43M$ 186.43M

$ 65.38K
$ 65.38K$ 65.38K

$ 256.23M
$ 256.23M$ 256.23M

19.78M
19.78M 19.78M

27,182,818.28459045
27,182,818.28459045 27,182,818.28459045

27,182,818.28459045
27,182,818.28459045 27,182,818.28459045

72.76%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Euler Finance je $ 186.43M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 65.38K. Količina u optjecaju EUL je 19.78M, s ukupnom količinom od 27182818.28459045. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 256.23M.

Euler Finance (EUL) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Euler Finance za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0674-0.71%
30 dana$ -0.705-6.96%
60 dana$ -2.291-19.56%
90 dana$ +0.628+7.13%
Euler Finance promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u EUL od $ -0.0674 (-0.71%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Euler Finance 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.705 (-6.96%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Euler Finance 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u EUL od $ -2.291 (-19.56%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Euler Finance 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.628 (+7.13%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Euler Finance (EUL)?

Pogledajte Euler Finance stranicu Povijest cijena sada.

Što je Euler Finance (EUL)

Euler is a non-custodial permissionless lending protocol on Ethereum that helps users to earn interest on their crypto assets or hedge against volatile markets without the need for a trusted third-party.

Euler Finance dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Euler Finance ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti EUL dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Euler Finance na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Euler Finance učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Euler Finance Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Euler Finance (EUL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Euler Finance (EUL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Euler Finance.

Provjerite Euler Finance predviđanje cijene sada!

Euler Finance (EUL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Euler Finance (EUL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o EUL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Euler Finance (EUL)

Tražiš kako kupiti Euler Finance? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Euler Finance na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

EUL u lokalnim valutama

Euler Finance Resurs

Za dublje razumijevanje Euler Finance, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Euler Finance web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Euler Finance

Koliko Euler Finance (EUL) vrijedi danas?
Cijena EUL uživo u USD je 9.426 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena EUL u USD?
Trenutačna cijena EUL u USD je $ 9.426. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Euler Finance?
Tržišna kapitalizacija za EUL je $ 186.43M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za EUL?
Količina u optjecaju za EUL je 19.78M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za EUL?
EUL je postigao ATH cijenu od 15.891142207582437 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za EUL?
EUL je vidio ATL cijenu od 1.4404454386373047 USD.
Koliki je obujam trgovanja za EUL?
24-satni obujam trgovanja za EUL je $ 65.38K USD.
Hoće li EUL još narasti ove godine?
EUL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte EUL predviđanje cijene za detaljniju analizu.
