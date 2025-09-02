Euler Finance (EUL) cijena u stvarnom vremenu je $ 9.426. Tijekom protekla 24 sata, EULtrgovalo je između najniže cijene $ 9.11 i najviše cijene $ 10.337, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EUL je $ 15.891142207582437, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.4404454386373047.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EUL se promijenio za -0.17% u posljednjih sat vremena, -0.71% u posljednjih 24 sata i -1.11% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Euler Finance (EUL)
No.232
$ 186.43M
$ 186.43M$ 186.43M
$ 65.38K
$ 65.38K$ 65.38K
$ 256.23M
$ 256.23M$ 256.23M
19.78M
19.78M 19.78M
27,182,818.28459045
27,182,818.28459045 27,182,818.28459045
27,182,818.28459045
27,182,818.28459045 27,182,818.28459045
72.76%
ETH
Trenutačna tržišna kapitalizacija Euler Finance je $ 186.43M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 65.38K. Količina u optjecaju EUL je 19.78M, s ukupnom količinom od 27182818.28459045. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 256.23M.
Euler Finance (EUL) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Euler Finance za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.0674
-0.71%
30 dana
$ -0.705
-6.96%
60 dana
$ -2.291
-19.56%
90 dana
$ +0.628
+7.13%
Euler Finance promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u EUL od $ -0.0674 (-0.71%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Euler Finance 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.705 (-6.96%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Euler Finance 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u EUL od $ -2.291 (-19.56%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Euler Finance 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.628 (+7.13%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Euler Finance (EUL)?
Euler is a non-custodial permissionless lending protocol on Ethereum that helps users to earn interest on their crypto assets or hedge against volatile markets without the need for a trusted third-party.
Euler Finance dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Euler Finance ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti EUL dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Euler Finance na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Euler Finance učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Euler Finance Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Euler Finance (EUL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Euler Finance (EUL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Euler Finance.
Razumijevanje tokenomike Euler Finance (EUL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o EUL opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Euler Finance (EUL)
Tražiš kako kupiti Euler Finance? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Euler Finance na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.