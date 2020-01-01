Electroneum (ETN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Electroneum (ETN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Electroneum (ETN) Informacije Electroneum is a Layer 1 EVM-compatible blockchain, catering to 4+ million users worldwide. The network boasts transaction speeds of just 5 seconds with instant finality and potentially the lowest smart contract fees available. Powered by the IBFT consensus mechanism and supported by known validators (targeting universities and Web3 infrastructure companies), the network is incredibly fast, secure and energy efficient. Službena web stranica: http://electroneum.com/ Bijela knjiga: https://developer.electroneum.com/ Istraživač blokova: https://blockexplorer.electroneum.com/ Kupi ETN odmah!

Electroneum (ETN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Electroneum (ETN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 60.30M $ 60.30M $ 60.30M Ukupna količina: $ 17.98B $ 17.98B $ 17.98B Količina u optjecaju: $ 17.98B $ 17.98B $ 17.98B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 70.43M $ 70.43M $ 70.43M Povijesni maksimum: $ 0.005913 $ 0.005913 $ 0.005913 Povijesni minimum: $ 0.001296283350169341 $ 0.001296283350169341 $ 0.001296283350169341 Trenutna cijena: $ 0.003354 $ 0.003354 $ 0.003354 Saznajte više o cijeni Electroneum (ETN)

Electroneum (ETN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Electroneum (ETN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ETN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ETN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ETN tokena, istražite ETN cijenu tokena uživo!

Kako kupiti ETN Jeste li zainteresirani za dodavanje Electroneum (ETN) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje ETN, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati ETN na MEXC-u odmah!

Electroneum (ETN) Povijest cijena Analiza povijesti cijena ETN pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite ETN povijest cijena odmah!

ETN Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ETN? Naša ETN stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ETN predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!