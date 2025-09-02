Što je Electroneum (ETN)

Electroneum is a Layer 1 EVM-compatible blockchain, catering to 4+ million users worldwide. The network boasts transaction speeds of just 5 seconds with instant finality and potentially the lowest smart contract fees available. Powered by the IBFT consensus mechanism and supported by known validators (targeting universities and Web3 infrastructure companies), the network is incredibly fast, secure and energy efficient.

Electroneum dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Electroneum ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.



Osim toga, možeš:

- Provjeriti ETN dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.

- Čitaj recenzije i analitiku o Electroneum na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Electroneum učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Electroneum Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Electroneum (ETN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Electroneum (ETN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Electroneum.

Provjerite Electroneum predviđanje cijene sada!

Electroneum (ETN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Electroneum (ETN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ETN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Electroneum (ETN)

Tražiš kako kupiti Electroneum? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Electroneum na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

ETN u lokalnim valutama

Isprobajte pretvarač

Electroneum Resurs

Za dublje razumijevanje Electroneum, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Electroneum Koliko Electroneum (ETN) vrijedi danas? Cijena ETN uživo u USD je 0.003775 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena ETN u USD? $ 0.003775 . Provjerite Trenutačna cijena ETN u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Electroneum? Tržišna kapitalizacija za ETN je $ 67.87M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za ETN? Količina u optjecaju za ETN je 17.98B USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ETN? ETN je postigao ATH cijenu od 0.23623399436473846 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ETN? ETN je vidio ATL cijenu od 0.001296283350169341 USD . Koliki je obujam trgovanja za ETN? 24-satni obujam trgovanja za ETN je $ 80.03K USD . Hoće li ETN još narasti ove godine? ETN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ETN predviđanje cijene za detaljniju analizu.

Electroneum (ETN) Važna ažuriranja industrije

