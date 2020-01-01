Ether.Fi Foundation (ETHFI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Ether.Fi Foundation (ETHFI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Ether.Fi Foundation (ETHFI) Informacije Ether.Fi is a fundamentally new staking protocol for Ethereum. Ether.Fi is the only staking protocol that allows participants to retain control of their keys while degating staking. Depositors receive eETH, our liquid staking token that is widely usable across Defi. Službena web stranica: https://www.ether.fi/ Bijela knjiga: https://etherfi.gitbook.io/etherfi/ether.fi-whitepaper Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xFe0c30065B384F05761f15d0CC899D4F9F9Cc0eB

Ether.Fi Foundation (ETHFI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Ether.Fi Foundation (ETHFI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 518.73M $ 518.73M $ 518.73M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 466.11M $ 466.11M $ 466.11M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.11B $ 1.11B $ 1.11B Povijesni maksimum: $ 8.72 $ 8.72 $ 8.72 Povijesni minimum: $ 0.405753344673152 $ 0.405753344673152 $ 0.405753344673152 Trenutna cijena: $ 1.1129 $ 1.1129 $ 1.1129 Saznajte više o cijeni Ether.Fi Foundation (ETHFI)

Ether.Fi Foundation (ETHFI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Ether.Fi Foundation (ETHFI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ETHFI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ETHFI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

