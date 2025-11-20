Etherex Cijena danas

Trenutačna cijena Etherex (ETHEREX) danas je $ 0.06037, s promjenom od 0.24% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ETHEREX u USD je $ 0.06037 po ETHEREX.

Etherex trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- ETHEREX. Tijekom posljednja 24 sata, ETHEREX trgovao je između $ 0.05787 (niska) i $ 0.06256 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, ETHEREX se kretao +0.91% u posljednjem satu i -33.69% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 55.95K.

Informacije o tržištu Etherex (ETHEREX)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 55.95K$ 55.95K $ 55.95K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 21.13M$ 21.13M $ 21.13M Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 350,000,000 350,000,000 350,000,000 Javni blockchain LINEA

Trenutačna tržišna kapitalizacija Etherex je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 55.95K. Količina u optjecaju ETHEREX je --, s ukupnom količinom od 350000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 21.13M.