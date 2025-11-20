Etarn Cijena danas

Trenutačna cijena Etarn (ETAN) danas je $ 0.01307, s promjenom od 2.26% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ETAN u USD je $ 0.01307 po ETAN.

Etarn trenutačno je na #1589 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 759.92K, s količinom u optjecaju od 58.14M ETAN. Tijekom posljednja 24 sata, ETAN trgovao je između $ 0.0124 (niska) i $ 0.01358 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.09926169822293524, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.06178386169721456.

U kratkoročnim performansama, ETAN se kretao -3.76% u posljednjem satu i -11.93% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 144.71K.

Informacije o tržištu Etarn (ETAN)

Poredak No.1589 Tržišna kapitalizacija $ 759.92K$ 759.92K $ 759.92K Obujam (24 sata) $ 144.71K$ 144.71K $ 144.71K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 13.07M$ 13.07M $ 13.07M Količina u optjecaju 58.14M 58.14M 58.14M Maksimalna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Ukupna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Stopa optjecaja 5.81% Javni blockchain BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Etarn je $ 759.92K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 144.71K. Količina u optjecaju ETAN je 58.14M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 13.07M.