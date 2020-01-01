Equilibria Finance (EQB) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Equilibria Finance (EQB), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Equilibria Finance (EQB) Informacije Equilibria is the first yield booster of Pendle. It is designed and innovated for Pendle. Equilibria is also a genesis member of NGAD. Službena web stranica: https://equilibria.fi Bijela knjiga: https://docs.equilibria.fi Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xfE80D611c6403f70e5B1b9B722D2B3510B740B2B Kupi EQB odmah!

Equilibria Finance (EQB) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Equilibria Finance (EQB), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 15.78M $ 15.78M $ 15.78M Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 33.84M $ 33.84M $ 33.84M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 46.65M $ 46.65M $ 46.65M Povijesni maksimum: $ 2.4854 $ 2.4854 $ 2.4854 Povijesni minimum: $ 0.010829351961722994 $ 0.010829351961722994 $ 0.010829351961722994 Trenutna cijena: $ 0.4665 $ 0.4665 $ 0.4665 Saznajte više o cijeni Equilibria Finance (EQB)

Equilibria Finance (EQB) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Equilibria Finance (EQB) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj EQB tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja EQB tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku EQB tokena, istražite EQB cijenu tokena uživo!

