Equilibria Finance Logotip

Equilibria Finance Cijena(EQB)

1 EQB u USD cijena uživo:

$0.443
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Equilibria Finance (EQB)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:50:16 (UTC+8)

Equilibria Finance (EQB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.443
24-satna najniža cijena
$ 0.4438
24-satna najviša cijena

$ 0.443
$ 0.4438
$ 1.0650397969114989
$ 0.010829351961722994
0.00%

0.00%

-5.04%

-5.04%

Equilibria Finance (EQB) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.443. Tijekom protekla 24 sata, EQBtrgovalo je između najniže cijene $ 0.443 i najviše cijene $ 0.4438, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EQB je $ 1.0650397969114989, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.010829351961722994.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EQB se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i -5.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Equilibria Finance (EQB)

No.948

$ 14.99M
$ 57.14
$ 44.30M
33.84M
100,000,000
100,000,000
33.83%

ARB

Trenutačna tržišna kapitalizacija Equilibria Finance je $ 14.99M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 57.14. Količina u optjecaju EQB je 33.84M, s ukupnom količinom od 100000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 44.30M.

Equilibria Finance (EQB) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Equilibria Finance za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 00.00%
30 dana$ -0.0207-4.47%
60 dana$ -0.0252-5.39%
90 dana$ +0.0487+12.35%
Equilibria Finance promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u EQB od $ 0 (0.00%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Equilibria Finance 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0207 (-4.47%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Equilibria Finance 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u EQB od $ -0.0252 (-5.39%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Equilibria Finance 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.0487 (+12.35%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Equilibria Finance (EQB)?

Pogledajte Equilibria Finance stranicu Povijest cijena sada.

Što je Equilibria Finance (EQB)

Equilibria is the first yield booster of Pendle. It is designed and innovated for Pendle. Equilibria is also a genesis member of NGAD.

Equilibria Finance dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Equilibria Finance ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti EQB dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Equilibria Finance na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Equilibria Finance učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Equilibria Finance Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Equilibria Finance (EQB) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Equilibria Finance (EQB) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Equilibria Finance.

Provjerite Equilibria Finance predviđanje cijene sada!

Equilibria Finance (EQB) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Equilibria Finance (EQB) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o EQB opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Equilibria Finance (EQB)

Tražiš kako kupiti Equilibria Finance? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Equilibria Finance na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

EQB u lokalnim valutama

1 Equilibria Finance(EQB) u VND
11,657.545
1 Equilibria Finance(EQB) u AUD
A$0.67336
1 Equilibria Finance(EQB) u GBP
0.32339
1 Equilibria Finance(EQB) u EUR
0.37655
1 Equilibria Finance(EQB) u USD
$0.443
1 Equilibria Finance(EQB) u MYR
RM1.86946
1 Equilibria Finance(EQB) u TRY
18.22945
1 Equilibria Finance(EQB) u JPY
¥65.121
1 Equilibria Finance(EQB) u ARS
ARS$610.19263
1 Equilibria Finance(EQB) u RUB
35.69251
1 Equilibria Finance(EQB) u INR
39.0283
1 Equilibria Finance(EQB) u IDR
Rp7,262.29392
1 Equilibria Finance(EQB) u KRW
616.98825
1 Equilibria Finance(EQB) u PHP
25.36175
1 Equilibria Finance(EQB) u EGP
￡E.21.50322
1 Equilibria Finance(EQB) u BRL
R$2.40992
1 Equilibria Finance(EQB) u CAD
C$0.60691
1 Equilibria Finance(EQB) u BDT
53.93525
1 Equilibria Finance(EQB) u NGN
678.40577
1 Equilibria Finance(EQB) u COP
$1,779.11458
1 Equilibria Finance(EQB) u ZAR
R.7.79237
1 Equilibria Finance(EQB) u UAH
18.36235
1 Equilibria Finance(EQB) u VES
Bs64.678
1 Equilibria Finance(EQB) u CLP
$428.824
1 Equilibria Finance(EQB) u PKR
Rs125.74112
1 Equilibria Finance(EQB) u KZT
238.94091
1 Equilibria Finance(EQB) u THB
฿14.30447
1 Equilibria Finance(EQB) u TWD
NT$13.57352
1 Equilibria Finance(EQB) u AED
د.إ1.62581
1 Equilibria Finance(EQB) u CHF
Fr0.3544
1 Equilibria Finance(EQB) u HKD
HK$3.45097
1 Equilibria Finance(EQB) u AMD
֏169.46965
1 Equilibria Finance(EQB) u MAD
.د.م3.987
1 Equilibria Finance(EQB) u MXN
$8.26195
1 Equilibria Finance(EQB) u SAR
ريال1.66125
1 Equilibria Finance(EQB) u PLN
1.61252
1 Equilibria Finance(EQB) u RON
лв1.91819
1 Equilibria Finance(EQB) u SEK
kr4.1642
1 Equilibria Finance(EQB) u BGN
лв0.73981
1 Equilibria Finance(EQB) u HUF
Ft149.65869
1 Equilibria Finance(EQB) u CZK
9.24541
1 Equilibria Finance(EQB) u KWD
د.ك0.135115
1 Equilibria Finance(EQB) u ILS
1.48405
1 Equilibria Finance(EQB) u AOA
Kz403.82551
1 Equilibria Finance(EQB) u BHD
.د.ب0.167011
1 Equilibria Finance(EQB) u BMD
$0.443
1 Equilibria Finance(EQB) u DKK
kr2.82191
1 Equilibria Finance(EQB) u HNL
L11.61103
1 Equilibria Finance(EQB) u MUR
20.2894
1 Equilibria Finance(EQB) u NAD
$7.7968
1 Equilibria Finance(EQB) u NOK
kr4.42557
1 Equilibria Finance(EQB) u NZD
$0.74867
1 Equilibria Finance(EQB) u PAB
B/.0.443
1 Equilibria Finance(EQB) u PGK
K1.87389
1 Equilibria Finance(EQB) u QAR
ر.ق1.61695
1 Equilibria Finance(EQB) u RSD
дин.44.36202

Equilibria Finance Resurs

Za dublje razumijevanje Equilibria Finance, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Equilibria Finance web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Equilibria Finance

Koliko Equilibria Finance (EQB) vrijedi danas?
Cijena EQB uživo u USD je 0.443 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena EQB u USD?
Trenutačna cijena EQB u USD je $ 0.443. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Equilibria Finance?
Tržišna kapitalizacija za EQB je $ 14.99M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za EQB?
Količina u optjecaju za EQB je 33.84M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za EQB?
EQB je postigao ATH cijenu od 1.0650397969114989 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za EQB?
EQB je vidio ATL cijenu od 0.010829351961722994 USD.
Koliki je obujam trgovanja za EQB?
24-satni obujam trgovanja za EQB je $ 57.14 USD.
Hoće li EQB još narasti ove godine?
EQB mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte EQB predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Equilibria Finance (EQB) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

