Equilibria Finance (EQB) Informacije o cijeni (USD)
Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.443
$ 0.443$ 0.443
24-satna najniža cijena
$ 0.4438
$ 0.4438$ 0.4438
24-satna najviša cijena
$ 0.443
$ 0.443$ 0.443
$ 0.4438
$ 0.4438$ 0.4438
$ 1.0650397969114989
$ 1.0650397969114989$ 1.0650397969114989
$ 0.010829351961722994
$ 0.010829351961722994$ 0.010829351961722994
0.00%
0.00%
-5.04%
-5.04%
Equilibria Finance (EQB) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.443. Tijekom protekla 24 sata, EQBtrgovalo je između najniže cijene $ 0.443 i najviše cijene $ 0.4438, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EQB je $ 1.0650397969114989, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.010829351961722994.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EQB se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i -5.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Equilibria Finance (EQB)
No.948
$ 14.99M
$ 14.99M$ 14.99M
$ 57.14
$ 57.14$ 57.14
$ 44.30M
$ 44.30M$ 44.30M
33.84M
33.84M 33.84M
100,000,000
100,000,000 100,000,000
100,000,000
100,000,000 100,000,000
33.83%
ARB
Trenutačna tržišna kapitalizacija Equilibria Finance je $ 14.99M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 57.14. Količina u optjecaju EQB je 33.84M, s ukupnom količinom od 100000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 44.30M.
Equilibria Finance (EQB) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Equilibria Finance za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ 0
0.00%
30 dana
$ -0.0207
-4.47%
60 dana
$ -0.0252
-5.39%
90 dana
$ +0.0487
+12.35%
Equilibria Finance promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u EQB od $ 0 (0.00%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Equilibria Finance 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0207 (-4.47%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Equilibria Finance 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u EQB od $ -0.0252 (-5.39%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Equilibria Finance 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.0487 (+12.35%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Equilibria Finance (EQB)?
Equilibria is the first yield booster of Pendle. It is designed and innovated for Pendle. Equilibria is also a genesis member of NGAD.
Equilibria Finance Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Equilibria Finance (EQB) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Equilibria Finance (EQB) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Equilibria Finance.
Razumijevanje tokenomike Equilibria Finance (EQB) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o EQB opsežnoj tokenomici tokena odmah!
