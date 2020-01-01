Balance (EPT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Balance (EPT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Balance (EPT) Informacije Balance is a next-gen AI+Web3 protocol and framework for social and gaming, seamlessly integrating AI technology, blockchain technology, and decentralized applications. By combining AI Agents (intelligent, adaptive digital companions) with Key Nodes, which govern and secure the network, Balance enables a highly interactive, decentralized ecosystem for entertainment, productivity, and beyond. Službena web stranica: https://balance.fun/ Bijela knjiga: https://balancefun.gitbook.io/balance Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0x3dc8e2d80b6215a1bccae4d38715c3520581e77c Kupi EPT odmah!

Balance (EPT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Balance (EPT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 11.68M $ 11.68M $ 11.68M Ukupna količina: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Količina u optjecaju: $ 2.82B $ 2.82B $ 2.82B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 41.40M $ 41.40M $ 41.40M Povijesni maksimum: $ 0.0564 $ 0.0564 $ 0.0564 Povijesni minimum: $ 0.003791516162432348 $ 0.003791516162432348 $ 0.003791516162432348 Trenutna cijena: $ 0.00414 $ 0.00414 $ 0.00414 Saznajte više o cijeni Balance (EPT)

Balance (EPT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Balance (EPT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj EPT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja EPT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku EPT tokena, istražite EPT cijenu tokena uživo!

