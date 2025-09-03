Više o EPLIE

EPLIE Informacije o cijeni

EPLIE Bijela knjiga

EPLIE Službena web stranica

EPLIE Tokenomija

EPLIE Prognoza cijena

EPLIE Povijest

Vodič za kupnju EPLIE

Konverter EPLIE u fiducijarnu valutu

EPLIE Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Elipe Protocol Logotip

Elipe Protocol Cijena(EPLIE)

1 EPLIE u USD cijena uživo:

$0.000000000000006
$0.000000000000006$0.000000000000006
-33.33%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Elipe Protocol (EPLIE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 06:56:20 (UTC+8)

Elipe Protocol (EPLIE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.000000000000005
$ 0.000000000000005$ 0.000000000000005
24-satna najniža cijena
$ 0.000000000000375
$ 0.000000000000375$ 0.000000000000375
24-satna najviša cijena

$ 0.000000000000005
$ 0.000000000000005$ 0.000000000000005

$ 0.000000000000375
$ 0.000000000000375$ 0.000000000000375

--
----

--
----

-14.29%

-33.33%

-99.90%

-99.90%

Elipe Protocol (EPLIE) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.000000000000006. Tijekom protekla 24 sata, EPLIEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.000000000000005 i najviše cijene $ 0.000000000000375, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EPLIE je --, dok je najniža cijena svih vremena --.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EPLIE se promijenio za -14.29% u posljednjih sat vremena, -33.33% u posljednjih 24 sata i -99.90% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Elipe Protocol (EPLIE)

--
----

$ 148.40K
$ 148.40K$ 148.40K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

ARB

Trenutačna tržišna kapitalizacija Elipe Protocol je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 148.40K. Količina u optjecaju EPLIE je --, s ukupnom količinom od --. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je --.

Elipe Protocol (EPLIE) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Elipe Protocol za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000000000000003-33.33%
30 dana$ -0.000000699999994-100.00%
60 dana$ -0.019999999999994-100.00%
90 dana$ -0.019999999999994-100.00%
Elipe Protocol promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u EPLIE od $ -0.000000000000003 (-33.33%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Elipe Protocol 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000000699999994 (-100.00%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Elipe Protocol 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u EPLIE od $ -0.019999999999994 (-100.00%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Elipe Protocol 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.019999999999994 (-100.00%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Elipe Protocol (EPLIE)?

Pogledajte Elipe Protocol stranicu Povijest cijena sada.

Što je Elipe Protocol (EPLIE)

Elipe is building a decentralized operating system for AI agents and human collaboration, combining regulatory-compliant infrastructure with self-evolving economic protocols to power the next generation of autonomous entities.

Elipe Protocol dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Elipe Protocol ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti EPLIE dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Elipe Protocol na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Elipe Protocol učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Elipe Protocol Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Elipe Protocol (EPLIE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Elipe Protocol (EPLIE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Elipe Protocol.

Provjerite Elipe Protocol predviđanje cijene sada!

Elipe Protocol (EPLIE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Elipe Protocol (EPLIE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o EPLIE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Elipe Protocol (EPLIE)

Tražiš kako kupiti Elipe Protocol? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Elipe Protocol na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

EPLIE u lokalnim valutama

1 Elipe Protocol(EPLIE) u VND
0.00000000015789
1 Elipe Protocol(EPLIE) u AUD
A$0.00000000000000918
1 Elipe Protocol(EPLIE) u GBP
0.00000000000000444
1 Elipe Protocol(EPLIE) u EUR
0.0000000000000051
1 Elipe Protocol(EPLIE) u USD
$0.000000000000006
1 Elipe Protocol(EPLIE) u MYR
RM0.00000000000002532
1 Elipe Protocol(EPLIE) u TRY
0.00000000000024702
1 Elipe Protocol(EPLIE) u JPY
¥0.000000000000888
1 Elipe Protocol(EPLIE) u ARS
ARS$0.00000000000815214
1 Elipe Protocol(EPLIE) u RUB
0.00000000000048324
1 Elipe Protocol(EPLIE) u INR
0.00000000000052794
1 Elipe Protocol(EPLIE) u IDR
Rp0.00000000009836064
1 Elipe Protocol(EPLIE) u KRW
0.0000000000083682
1 Elipe Protocol(EPLIE) u PHP
0.00000000000034428
1 Elipe Protocol(EPLIE) u EGP
￡E.0.00000000000029112
1 Elipe Protocol(EPLIE) u BRL
R$0.00000000000003276
1 Elipe Protocol(EPLIE) u CAD
C$0.00000000000000822
1 Elipe Protocol(EPLIE) u BDT
0.00000000000072972
1 Elipe Protocol(EPLIE) u NGN
0.00000000000923076
1 Elipe Protocol(EPLIE) u COP
$0.00000000002409636
1 Elipe Protocol(EPLIE) u ZAR
R.0.00000000000010608
1 Elipe Protocol(EPLIE) u UAH
0.0000000000002481
1 Elipe Protocol(EPLIE) u VES
Bs0.000000000000894
1 Elipe Protocol(EPLIE) u CLP
$0.00000000000582
1 Elipe Protocol(EPLIE) u PKR
Rs0.00000000000169776
1 Elipe Protocol(EPLIE) u KZT
0.0000000000032397
1 Elipe Protocol(EPLIE) u THB
฿0.00000000000019404
1 Elipe Protocol(EPLIE) u TWD
NT$0.0000000000001845
1 Elipe Protocol(EPLIE) u AED
د.إ0.00000000000002202
1 Elipe Protocol(EPLIE) u CHF
Fr0.0000000000000048
1 Elipe Protocol(EPLIE) u HKD
HK$0.0000000000000468
1 Elipe Protocol(EPLIE) u AMD
֏0.0000000000022953
1 Elipe Protocol(EPLIE) u MAD
.د.م0.00000000000005424
1 Elipe Protocol(EPLIE) u MXN
$0.00000000000011226
1 Elipe Protocol(EPLIE) u SAR
ريال0.0000000000000225
1 Elipe Protocol(EPLIE) u PLN
0.00000000000002196
1 Elipe Protocol(EPLIE) u RON
лв0.00000000000002616
1 Elipe Protocol(EPLIE) u SEK
kr0.0000000000000567
1 Elipe Protocol(EPLIE) u BGN
лв0.00000000000001008
1 Elipe Protocol(EPLIE) u HUF
Ft0.0000000000020394
1 Elipe Protocol(EPLIE) u CZK
0.00000000000012612
1 Elipe Protocol(EPLIE) u KWD
د.ك0.00000000000000183
1 Elipe Protocol(EPLIE) u ILS
0.00000000000002028
1 Elipe Protocol(EPLIE) u AOA
Kz0.00000000000548946
1 Elipe Protocol(EPLIE) u BHD
.د.ب0.000000000000002256
1 Elipe Protocol(EPLIE) u BMD
$0.000000000000006
1 Elipe Protocol(EPLIE) u DKK
kr0.00000000000003846
1 Elipe Protocol(EPLIE) u HNL
L0.0000000000001581
1 Elipe Protocol(EPLIE) u MUR
0.0000000000002751
1 Elipe Protocol(EPLIE) u NAD
$0.00000000000010626
1 Elipe Protocol(EPLIE) u NOK
kr0.00000000000006018
1 Elipe Protocol(EPLIE) u NZD
$0.0000000000000102
1 Elipe Protocol(EPLIE) u PAB
B/.0.000000000000006
1 Elipe Protocol(EPLIE) u PGK
K0.00000000000002514
1 Elipe Protocol(EPLIE) u QAR
ر.ق0.00000000000002184
1 Elipe Protocol(EPLIE) u RSD
дин.0.00000000000060402

Elipe Protocol Resurs

Za dublje razumijevanje Elipe Protocol, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Elipe Protocol web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Elipe Protocol

Koliko Elipe Protocol (EPLIE) vrijedi danas?
Cijena EPLIE uživo u USD je 0.000000000000006 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena EPLIE u USD?
Trenutačna cijena EPLIE u USD je $ 0.000000000000006. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Elipe Protocol?
Tržišna kapitalizacija za EPLIE je -- USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za EPLIE?
Količina u optjecaju za EPLIE je -- USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za EPLIE?
EPLIE je postigao ATH cijenu od -- USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za EPLIE?
EPLIE je vidio ATL cijenu od -- USD.
Koliki je obujam trgovanja za EPLIE?
24-satni obujam trgovanja za EPLIE je $ 148.40K USD.
Hoće li EPLIE još narasti ove godine?
EPLIE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte EPLIE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 06:56:20 (UTC+8)

Elipe Protocol (EPLIE) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

EPLIE u USD kalkulator

Iznos

EPLIE
EPLIE
USD
USD

1 EPLIE = 0 USD

Trgujte EPLIE

EPLIEUSDT
$0.000000000000006
$0.000000000000006$0.000000000000006
-33.33%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine