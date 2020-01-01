The Epiko (EPIKO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u The Epiko (EPIKO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

The Epiko (EPIKO) Informacije Epiko - GameFi Platform on Blockchain Powering the Next Generation of Web 3.0 Gaming Ecosystem. They aim to bring high-quality, fun experiences to the blockchain and to help gather mainstream crypto adoption. Players fully own their own assets and can actively participate in the game ecosystem. Službena web stranica: https://epiko.io Bijela knjiga: https://docs.epiko.io/ Istraživač blokova: https://solscan.io/token/6ep1sNB9UWni3nBZUX84USsRBhKRzMAxEmcia479cWTh Kupi EPIKO odmah!

The Epiko (EPIKO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za The Epiko (EPIKO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 172.69K $ 172.69K $ 172.69K Ukupna količina: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Količina u optjecaju: $ 174.53M $ 174.53M $ 174.53M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 296.85K $ 296.85K $ 296.85K Povijesni maksimum: $ 0.0344884 $ 0.0344884 $ 0.0344884 Povijesni minimum: $ 0.000256123717200183 $ 0.000256123717200183 $ 0.000256123717200183 Trenutna cijena: $ 0.0009895 $ 0.0009895 $ 0.0009895 Saznajte više o cijeni The Epiko (EPIKO)

The Epiko (EPIKO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike The Epiko (EPIKO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj EPIKO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja EPIKO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku EPIKO tokena, istražite EPIKO cijenu tokena uživo!

Kako kupiti EPIKO Jeste li zainteresirani za dodavanje The Epiko (EPIKO) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje EPIKO, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati EPIKO na MEXC-u odmah!

The Epiko (EPIKO) Povijest cijena Analiza povijesti cijena EPIKO pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite EPIKO povijest cijena odmah!

EPIKO Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide EPIKO? Naša EPIKO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte EPIKO predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!