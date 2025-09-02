Više o EPIKO

The Epiko Logotip

The Epiko Cijena(EPIKO)

1 EPIKO u USD cijena uživo:

$0.0009363
+3.71%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena The Epiko (EPIKO)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:39:05 (UTC+8)

The Epiko (EPIKO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0009028
24-satna najniža cijena
$ 0.0009627
24-satna najviša cijena

$ 0.0009028
$ 0.0009627
$ 0.03360438444652793
$ 0.000256123717200183
-0.08%

+3.71%

+4.35%

+4.35%

The Epiko (EPIKO) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0009363. Tijekom protekla 24 sata, EPIKOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0009028 i najviše cijene $ 0.0009627, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EPIKO je $ 0.03360438444652793, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000256123717200183.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EPIKO se promijenio za -0.08% u posljednjih sat vremena, +3.71% u posljednjih 24 sata i +4.35% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu The Epiko (EPIKO)

No.2542

$ 163.41K
$ 11.99K
$ 280.89K
174.53M
300,000,000
300,000,000
58.17%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija The Epiko je $ 163.41K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 11.99K. Količina u optjecaju EPIKO je 174.53M, s ukupnom količinom od 300000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 280.89K.

The Epiko (EPIKO) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena The Epiko za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.000033494+3.71%
30 dana$ +0.0000213+2.32%
60 dana$ +0.0001683+21.91%
90 dana$ -0.0000915-8.91%
The Epiko promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u EPIKO od $ +0.000033494 (+3.71%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

The Epiko 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0000213 (+2.32%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

The Epiko 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u EPIKO od $ +0.0001683 (+21.91%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

The Epiko 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0000915 (-8.91%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena The Epiko (EPIKO)?

Pogledajte The Epiko stranicu Povijest cijena sada.

Što je The Epiko (EPIKO)

Epiko - GameFi Platform on Blockchain Powering the Next Generation of Web 3.0 Gaming Ecosystem. They aim to bring high-quality, fun experiences to the blockchain and to help gather mainstream crypto adoption. Players fully own their own assets and can actively participate in the game ecosystem.

The Epiko dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje The Epiko ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti EPIKO dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o The Epiko na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje The Epiko učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

The Epiko Predviđanje cijene (USD)

Koliko će The Epiko (EPIKO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših The Epiko (EPIKO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za The Epiko.

Provjerite The Epiko predviđanje cijene sada!

The Epiko (EPIKO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike The Epiko (EPIKO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o EPIKO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti The Epiko (EPIKO)

Tražiš kako kupiti The Epiko? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti The Epiko na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

EPIKO u lokalnim valutama

1 The Epiko(EPIKO) u VND
24.6387345
1 The Epiko(EPIKO) u AUD
A$0.001423176
1 The Epiko(EPIKO) u GBP
0.000683499
1 The Epiko(EPIKO) u EUR
0.000795855
1 The Epiko(EPIKO) u USD
$0.0009363
1 The Epiko(EPIKO) u MYR
RM0.003951186
1 The Epiko(EPIKO) u TRY
0.038528745
1 The Epiko(EPIKO) u JPY
¥0.1376361
1 The Epiko(EPIKO) u ARS
ARS$1.289668983
1 The Epiko(EPIKO) u RUB
0.075428328
1 The Epiko(EPIKO) u INR
0.082413126
1 The Epiko(EPIKO) u IDR
Rp15.349177872
1 The Epiko(EPIKO) u KRW
1.30585761
1 The Epiko(EPIKO) u PHP
0.053490819
1 The Epiko(EPIKO) u EGP
￡E.0.045438639
1 The Epiko(EPIKO) u BRL
R$0.005084109
1 The Epiko(EPIKO) u CAD
C$0.001282731
1 The Epiko(EPIKO) u BDT
0.113788539
1 The Epiko(EPIKO) u NGN
1.433840457
1 The Epiko(EPIKO) u COP
$3.760236978
1 The Epiko(EPIKO) u ZAR
R.0.01647888
1 The Epiko(EPIKO) u UAH
0.038790909
1 The Epiko(EPIKO) u VES
Bs0.1366998
1 The Epiko(EPIKO) u CLP
$0.9063384
1 The Epiko(EPIKO) u PKR
Rs0.265684488
1 The Epiko(EPIKO) u KZT
0.504740604
1 The Epiko(EPIKO) u THB
฿0.030233127
1 The Epiko(EPIKO) u TWD
NT$0.028688232
1 The Epiko(EPIKO) u AED
د.إ0.003436221
1 The Epiko(EPIKO) u CHF
Fr0.00074904
1 The Epiko(EPIKO) u HKD
HK$0.007293777
1 The Epiko(EPIKO) u AMD
֏0.357910038
1 The Epiko(EPIKO) u MAD
.د.م0.008407974
1 The Epiko(EPIKO) u MXN
$0.017461995
1 The Epiko(EPIKO) u SAR
ريال0.003511125
1 The Epiko(EPIKO) u PLN
0.003408132
1 The Epiko(EPIKO) u RON
лв0.004054179
1 The Epiko(EPIKO) u SEK
kr0.008791857
1 The Epiko(EPIKO) u BGN
лв0.001563621
1 The Epiko(EPIKO) u HUF
Ft0.31609488
1 The Epiko(EPIKO) u CZK
0.019531218
1 The Epiko(EPIKO) u KWD
د.ك0.0002855715
1 The Epiko(EPIKO) u ILS
0.003136605
1 The Epiko(EPIKO) u AOA
Kz0.853502991
1 The Epiko(EPIKO) u BHD
.د.ب0.0003529851
1 The Epiko(EPIKO) u BMD
$0.0009363
1 The Epiko(EPIKO) u DKK
kr0.005964231
1 The Epiko(EPIKO) u HNL
L0.02453106
1 The Epiko(EPIKO) u MUR
0.04288254
1 The Epiko(EPIKO) u NAD
$0.016469517
1 The Epiko(EPIKO) u NOK
kr0.009353637
1 The Epiko(EPIKO) u NZD
$0.001582347
1 The Epiko(EPIKO) u PAB
B/.0.0009363
1 The Epiko(EPIKO) u PGK
K0.003960549
1 The Epiko(EPIKO) u QAR
ر.ق0.003408132
1 The Epiko(EPIKO) u RSD
дин.0.093704904

The Epiko Resurs

Za dublje razumijevanje The Epiko, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena The Epiko web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o The Epiko

Koliko The Epiko (EPIKO) vrijedi danas?
Cijena EPIKO uživo u USD je 0.0009363 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena EPIKO u USD?
Trenutačna cijena EPIKO u USD je $ 0.0009363. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija The Epiko?
Tržišna kapitalizacija za EPIKO je $ 163.41K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za EPIKO?
Količina u optjecaju za EPIKO je 174.53M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za EPIKO?
EPIKO je postigao ATH cijenu od 0.03360438444652793 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za EPIKO?
EPIKO je vidio ATL cijenu od 0.000256123717200183 USD.
Koliki je obujam trgovanja za EPIKO?
24-satni obujam trgovanja za EPIKO je $ 11.99K USD.
Hoće li EPIKO još narasti ove godine?
EPIKO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte EPIKO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:39:05 (UTC+8)

