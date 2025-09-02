Više o EPIK

TEH EPIK DUCK Logotip

TEH EPIK DUCK Cijena(EPIK)

1 EPIK u USD cijena uživo:

$0.004342
-0.02%1D
Grafikon aktualnih cijena TEH EPIK DUCK (EPIK)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:33:01 (UTC+8)

TEH EPIK DUCK (EPIK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0041
24-satna najniža cijena
$ 0.004356
24-satna najviša cijena

$ 0.0041
$ 0.004356
$ 0.05957419152210185
$ 0.001254185296328304
-0.03%

-0.02%

-0.90%

-0.90%

TEH EPIK DUCK (EPIK) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.004342. Tijekom protekla 24 sata, EPIKtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0041 i najviše cijene $ 0.004356, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EPIK je $ 0.05957419152210185, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.001254185296328304.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EPIK se promijenio za -0.03% u posljednjih sat vremena, -0.02% u posljednjih 24 sata i -0.90% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu TEH EPIK DUCK (EPIK)

No.3972

$ 0.00
$ 386.13
$ 3.68M
0.00
846,671,686.83
SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija TEH EPIK DUCK je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 386.13. Količina u optjecaju EPIK je 0.00, s ukupnom količinom od 846671686.83. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.68M.

TEH EPIK DUCK (EPIK) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena TEH EPIK DUCK za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00000087-0.02%
30 dana$ -0.000056-1.28%
60 dana$ +0.001444+49.82%
90 dana$ +0.002049+89.35%
TEH EPIK DUCK promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u EPIK od $ -0.00000087 (-0.02%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

TEH EPIK DUCK 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000056 (-1.28%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

TEH EPIK DUCK 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u EPIK od $ +0.001444 (+49.82%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

TEH EPIK DUCK 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.002049 (+89.35%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena TEH EPIK DUCK (EPIK)?

Pogledajte TEH EPIK DUCK stranicu Povijest cijena sada.

Što je TEH EPIK DUCK (EPIK)

Memecoin created on a livestream by Mando (@rektmando) as a joke using pump.fun which ended up blowing up in popularity. The meme is related to a duck which was popular in gaming circles 15 years ago.

TEH EPIK DUCK dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje TEH EPIK DUCK ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti EPIK dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o TEH EPIK DUCK na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje TEH EPIK DUCK učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

TEH EPIK DUCK Predviđanje cijene (USD)

Koliko će TEH EPIK DUCK (EPIK) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših TEH EPIK DUCK (EPIK) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za TEH EPIK DUCK.

Provjerite TEH EPIK DUCK predviđanje cijene sada!

TEH EPIK DUCK (EPIK) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike TEH EPIK DUCK (EPIK) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o EPIK opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti TEH EPIK DUCK (EPIK)

Tražiš kako kupiti TEH EPIK DUCK? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti TEH EPIK DUCK na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

TEH EPIK DUCK Resurs

Za dublje razumijevanje TEH EPIK DUCK, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena TEH EPIK DUCK web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o TEH EPIK DUCK

Koliko TEH EPIK DUCK (EPIK) vrijedi danas?
Cijena EPIK uživo u USD je 0.004342 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena EPIK u USD?
Trenutačna cijena EPIK u USD je $ 0.004342. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija TEH EPIK DUCK?
Tržišna kapitalizacija za EPIK je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za EPIK?
Količina u optjecaju za EPIK je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za EPIK?
EPIK je postigao ATH cijenu od 0.05957419152210185 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za EPIK?
EPIK je vidio ATL cijenu od 0.001254185296328304 USD.
Koliki je obujam trgovanja za EPIK?
24-satni obujam trgovanja za EPIK je $ 386.13 USD.
Hoće li EPIK još narasti ove godine?
EPIK mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte EPIK predviđanje cijene za detaljniju analizu.
TEH EPIK DUCK (EPIK) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.

