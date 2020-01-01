E Money Network (EMYC) Tokenomika

E Money Network (EMYC) Informacije

Leading the way with Modular RWA protocol. We're revolutionizing the blockchain landscape as the FIRST MiCA Compliant Modular blockchain. E Money Network seamlessly connects DeFi 2.0 and RWA tokenisation, creating a bridge between Web 2.0 and Web 3.0 liquidity. Explore the possibilities with us!

Službena web stranica:
https://emoney.io/
Bijela knjiga:
https://whitepaper.emoney.network/
Istraživač blokova:
https://bscscan.com/token/0xe3f53c0d48360de764dDc2a1A82c3e6DB5d4624d

E Money Network (EMYC) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za E Money Network (EMYC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 2.55M
$ 2.55M$ 2.55M
Ukupna količina:
$ 400.00M
$ 400.00M$ 400.00M
Količina u optjecaju:
$ 135.62M
$ 135.62M$ 135.62M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 7.52M
$ 7.52M$ 7.52M
Povijesni maksimum:
$ 0.53
$ 0.53$ 0.53
Povijesni minimum:
$ 0.014184030324586042
$ 0.014184030324586042$ 0.014184030324586042
Trenutna cijena:
$ 0.01881
$ 0.01881$ 0.01881

E Money Network (EMYC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike E Money Network (EMYC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj EMYC tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja EMYC tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku EMYC tokena, istražite EMYC cijenu tokena uživo!

