E Money Network (EMYC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u E Money Network (EMYC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

E Money Network (EMYC) Informacije Leading the way with Modular RWA protocol. We're revolutionizing the blockchain landscape as the FIRST MiCA Compliant Modular blockchain. E Money Network seamlessly connects DeFi 2.0 and RWA tokenisation, creating a bridge between Web 2.0 and Web 3.0 liquidity. Explore the possibilities with us! Službena web stranica: https://emoney.io/ Bijela knjiga: https://whitepaper.emoney.network/ Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0xe3f53c0d48360de764dDc2a1A82c3e6DB5d4624d Kupi EMYC odmah!

E Money Network (EMYC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za E Money Network (EMYC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.55M $ 2.55M $ 2.55M Ukupna količina: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Količina u optjecaju: $ 135.62M $ 135.62M $ 135.62M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 7.52M $ 7.52M $ 7.52M Povijesni maksimum: $ 0.53 $ 0.53 $ 0.53 Povijesni minimum: $ 0.014184030324586042 $ 0.014184030324586042 $ 0.014184030324586042 Trenutna cijena: $ 0.01881 $ 0.01881 $ 0.01881 Saznajte više o cijeni E Money Network (EMYC)

E Money Network (EMYC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike E Money Network (EMYC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj EMYC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja EMYC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku EMYC tokena, istražite EMYC cijenu tokena uživo!

E Money Network (EMYC) Povijest cijena Analiza povijesti cijena EMYC pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite EMYC povijest cijena odmah!

EMYC Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide EMYC? Naša EMYC stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte EMYC predviđanje cijene tokena odmah!

