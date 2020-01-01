EtherMail (EMT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u EtherMail (EMT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

EtherMail (EMT) Informacije EtherMail is the leading Web3 email platform bridging the gap between Web2 and Web3. For businesses and brands, EtherMail increases reach and engagement and helps to build lasting relationships by sharing relevant content with NFT and Token holders. Službena web stranica: https://ethermail.io Bijela knjiga: https://ethermail.io/emt/whitepaper Istraživač blokova: https://basescan.org/token/0xe2c86869216ac578bd62a4b8313770d9ee359a05 Kupi EMT odmah!

Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 Ukupna količina: $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.23M Povijesni maksimum: $ 0.4355 Povijesni minimum: $ 0.002792690901643398 Trenutna cijena: $ 0.003229

EtherMail (EMT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike EtherMail (EMT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj EMT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja EMT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku EMT tokena, istražite EMT cijenu tokena uživo!

