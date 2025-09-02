Više o ELONSOL

Official Elon Coin Logotip

Official Elon Coin Cijena(ELONSOL)

1 ELONSOL u USD cijena uživo:

$0.0009884
$0.0009884$0.0009884
-1.48%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Official Elon Coin (ELONSOL)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:30:24 (UTC+8)

Official Elon Coin (ELONSOL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0009794
$ 0.0009794$ 0.0009794
24-satna najniža cijena
$ 0.0010593
$ 0.0010593$ 0.0010593
24-satna najviša cijena

$ 0.0009794
$ 0.0009794$ 0.0009794

$ 0.0010593
$ 0.0010593$ 0.0010593

$ 0.010547733704073175
$ 0.010547733704073175$ 0.010547733704073175

$ 0.000673819227438218
$ 0.000673819227438218$ 0.000673819227438218

+0.10%

-1.48%

-5.40%

-5.40%

Official Elon Coin (ELONSOL) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0009877. Tijekom protekla 24 sata, ELONSOLtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0009794 i najviše cijene $ 0.0010593, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ELONSOL je $ 0.010547733704073175, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000673819227438218.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ELONSOL se promijenio za +0.10% u posljednjih sat vremena, -1.48% u posljednjih 24 sata i -5.40% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Official Elon Coin (ELONSOL)

No.5312

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 54.58K
$ 54.58K$ 54.58K

$ 987.62K
$ 987.62K$ 987.62K

0.00
0.00 0.00

999,920,591
999,920,591 999,920,591

SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Official Elon Coin je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 54.58K. Količina u optjecaju ELONSOL je 0.00, s ukupnom količinom od 999920591. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 987.62K.

Official Elon Coin (ELONSOL) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Official Elon Coin za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000014848-1.48%
30 dana$ +0.0000822+9.07%
60 dana$ -0.0001185-10.72%
90 dana$ +0.0002554+34.87%
Official Elon Coin promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u ELONSOL od $ -0.000014848 (-1.48%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Official Elon Coin 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0000822 (+9.07%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Official Elon Coin 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ELONSOL od $ -0.0001185 (-10.72%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Official Elon Coin 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.0002554 (+34.87%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Official Elon Coin (ELONSOL)?

Pogledajte Official Elon Coin stranicu Povijest cijena sada.

Što je Official Elon Coin (ELONSOL)

The only Elon fan meme-coin.

Official Elon Coin dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Official Elon Coin ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti ELONSOL dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Official Elon Coin na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Official Elon Coin učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Official Elon Coin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Official Elon Coin (ELONSOL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Official Elon Coin (ELONSOL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Official Elon Coin.

Provjerite Official Elon Coin predviđanje cijene sada!

Official Elon Coin (ELONSOL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Official Elon Coin (ELONSOL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ELONSOL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Official Elon Coin (ELONSOL)

Tražiš kako kupiti Official Elon Coin? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Official Elon Coin na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

ELONSOL u lokalnim valutama

1 Official Elon Coin(ELONSOL) u VND
25.9913255
1 Official Elon Coin(ELONSOL) u AUD
A$0.001501304
1 Official Elon Coin(ELONSOL) u GBP
0.000721021
1 Official Elon Coin(ELONSOL) u EUR
0.000839545
1 Official Elon Coin(ELONSOL) u USD
$0.0009877
1 Official Elon Coin(ELONSOL) u MYR
RM0.004168094
1 Official Elon Coin(ELONSOL) u TRY
0.040633978
1 Official Elon Coin(ELONSOL) u JPY
¥0.1451919
1 Official Elon Coin(ELONSOL) u ARS
ARS$1.360467857
1 Official Elon Coin(ELONSOL) u RUB
0.079578989
1 Official Elon Coin(ELONSOL) u INR
0.0869176
1 Official Elon Coin(ELONSOL) u IDR
Rp16.191800688
1 Official Elon Coin(ELONSOL) u KRW
1.37754519
1 Official Elon Coin(ELONSOL) u PHP
0.056417424
1 Official Elon Coin(ELONSOL) u EGP
￡E.0.047933081
1 Official Elon Coin(ELONSOL) u BRL
R$0.005363211
1 Official Elon Coin(ELONSOL) u CAD
C$0.001353149
1 Official Elon Coin(ELONSOL) u BDT
0.120035181
1 Official Elon Coin(ELONSOL) u NGN
1.512553903
1 Official Elon Coin(ELONSOL) u COP
$3.966662462
1 Official Elon Coin(ELONSOL) u ZAR
R.0.017403274
1 Official Elon Coin(ELONSOL) u UAH
0.040861149
1 Official Elon Coin(ELONSOL) u VES
Bs0.1442042
1 Official Elon Coin(ELONSOL) u CLP
$0.958069
1 Official Elon Coin(ELONSOL) u PKR
Rs0.279874672
1 Official Elon Coin(ELONSOL) u KZT
0.531590017
1 Official Elon Coin(ELONSOL) u THB
฿0.03190271
1 Official Elon Coin(ELONSOL) u TWD
NT$0.030253251
1 Official Elon Coin(ELONSOL) u AED
د.إ0.003624859
1 Official Elon Coin(ELONSOL) u CHF
Fr0.00079016
1 Official Elon Coin(ELONSOL) u HKD
HK$0.007694183
1 Official Elon Coin(ELONSOL) u AMD
֏0.377558202
1 Official Elon Coin(ELONSOL) u MAD
.د.م0.008869546
1 Official Elon Coin(ELONSOL) u MXN
$0.018420605
1 Official Elon Coin(ELONSOL) u SAR
ريال0.003703875
1 Official Elon Coin(ELONSOL) u PLN
0.003585351
1 Official Elon Coin(ELONSOL) u RON
лв0.004276741
1 Official Elon Coin(ELONSOL) u SEK
kr0.009274503
1 Official Elon Coin(ELONSOL) u BGN
лв0.001649459
1 Official Elon Coin(ELONSOL) u HUF
Ft0.333230226
1 Official Elon Coin(ELONSOL) u CZK
0.020593545
1 Official Elon Coin(ELONSOL) u KWD
د.ك0.0003012485
1 Official Elon Coin(ELONSOL) u ILS
0.003308795
1 Official Elon Coin(ELONSOL) u AOA
Kz0.900357689
1 Official Elon Coin(ELONSOL) u BHD
.د.ب0.0003723629
1 Official Elon Coin(ELONSOL) u BMD
$0.0009877
1 Official Elon Coin(ELONSOL) u DKK
kr0.006291649
1 Official Elon Coin(ELONSOL) u HNL
L0.025838232
1 Official Elon Coin(ELONSOL) u MUR
0.04523666
1 Official Elon Coin(ELONSOL) u NAD
$0.017344012
1 Official Elon Coin(ELONSOL) u NOK
kr0.009867123
1 Official Elon Coin(ELONSOL) u NZD
$0.001669213
1 Official Elon Coin(ELONSOL) u PAB
B/.0.0009877
1 Official Elon Coin(ELONSOL) u PGK
K0.004177971
1 Official Elon Coin(ELONSOL) u QAR
ر.ق0.003595228
1 Official Elon Coin(ELONSOL) u RSD
дин.0.098819385

Official Elon Coin Resurs

Za dublje razumijevanje Official Elon Coin, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Official Elon Coin web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Official Elon Coin

Koliko Official Elon Coin (ELONSOL) vrijedi danas?
Cijena ELONSOL uživo u USD je 0.0009877 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ELONSOL u USD?
Trenutačna cijena ELONSOL u USD je $ 0.0009877. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Official Elon Coin?
Tržišna kapitalizacija za ELONSOL je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ELONSOL?
Količina u optjecaju za ELONSOL je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ELONSOL?
ELONSOL je postigao ATH cijenu od 0.010547733704073175 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ELONSOL?
ELONSOL je vidio ATL cijenu od 0.000673819227438218 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ELONSOL?
24-satni obujam trgovanja za ELONSOL je $ 54.58K USD.
Hoće li ELONSOL još narasti ove godine?
ELONSOL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ELONSOL predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:30:24 (UTC+8)

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

ELONSOL u USD kalkulator

Iznos

ELONSOL
ELONSOL
USD
USD

1 ELONSOL = 0.0009877 USD

Trgujte ELONSOL

ELONSOLUSDT
$0.0009884
$0.0009884$0.0009884
-1.44%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine