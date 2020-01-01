Elon for AfD (ELON4AFD) Tokenomika

Elon for AfD (ELON4AFD) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Elon for AfD (ELON4AFD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Elon for AfD (ELON4AFD) Informacije

Elon4AfD started as a lighthearted and humorous memecoin project but quickly evolved into a powerful and growing movement. It stands as a symbol of free speech, innovation, and sovereignty, bringing together a passionate community committed to driving meaningful change.

Službena web stranica:
https://elon4afd.meme/
Istraživač blokova:
https://solscan.io/token/BkYAUVMar1gLwuFLv2n5cmB6HhcNtvd86kU3gqAypump

Elon for AfD (ELON4AFD) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Elon for AfD (ELON4AFD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Ukupna količina:
$ 999.97M
$ 999.97M$ 999.97M
Količina u optjecaju:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 4.12M
$ 4.12M$ 4.12M
Povijesni maksimum:
$ 0.275
$ 0.275$ 0.275
Povijesni minimum:
$ 0.00005718457428434
$ 0.00005718457428434$ 0.00005718457428434
Trenutna cijena:
$ 0.004125
$ 0.004125$ 0.004125

Elon for AfD (ELON4AFD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Elon for AfD (ELON4AFD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj ELON4AFD tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja ELON4AFD tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku ELON4AFD tokena, istražite ELON4AFD cijenu tokena uživo!

Kako kupiti ELON4AFD

Jeste li zainteresirani za dodavanje Elon for AfD (ELON4AFD) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje ELON4AFD, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Elon for AfD (ELON4AFD) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena ELON4AFD pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

ELON4AFD Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide ELON4AFD? Naša ELON4AFD stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.