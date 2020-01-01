Dogelon Mars (ELON) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Dogelon Mars (ELON), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Dogelon Mars (ELON) Informacije In the year 2420 a young Dogelon was born onto the beautiful red sands of Mars where he would live peacefully alongside his family. Together they worked hard to develop their expanding colony into a hub of technology that would bring prosperity to all life across the galaxy. This development continued until the dreaded arrival of the Annihilators who would chase young Dogelon backwards through time and space where he would find refuge on planet Earth and begin a new journey. Službena web stranica: https://dogelonmars.com/ Istraživač blokova: https://solscan.io/token/7ZCm8WBN9aLa3o47SoYctU6iLdj7wkGG5SV2hE5CgtD5 Kupi ELON odmah!

Dogelon Mars (ELON) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Dogelon Mars (ELON), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 53.94M $ 53.94M $ 53.94M Ukupna količina: $ 1,000.00T $ 1,000.00T $ 1,000.00T Količina u optjecaju: $ 549.65T $ 549.65T $ 549.65T FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 98.13M $ 98.13M $ 98.13M Povijesni maksimum: $ 0.00000188 $ 0.00000188 $ 0.00000188 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00000009813 $ 0.00000009813 $ 0.00000009813 Saznajte više o cijeni Dogelon Mars (ELON)

Dogelon Mars (ELON) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Dogelon Mars (ELON) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ELON tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ELON tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ELON tokena, istražite ELON cijenu tokena uživo!

