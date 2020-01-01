Dogelon Mars (ELON) Tokenomika

Dogelon Mars (ELON) Informacije

In the year 2420 a young Dogelon was born onto the beautiful red sands of Mars where he would live peacefully alongside his family. Together they worked hard to develop their expanding colony into a hub of technology that would bring prosperity to all life across the galaxy. This development continued until the dreaded arrival of the Annihilators who would chase young Dogelon backwards through time and space where he would find refuge on planet Earth and begin a new journey.

Službena web stranica:
https://dogelonmars.com/
Istraživač blokova:
https://solscan.io/token/7ZCm8WBN9aLa3o47SoYctU6iLdj7wkGG5SV2hE5CgtD5

Dogelon Mars (ELON) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Dogelon Mars (ELON), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 53.94M
$ 53.94M$ 53.94M
Ukupna količina:
$ 1,000.00T
$ 1,000.00T$ 1,000.00T
Količina u optjecaju:
$ 549.65T
$ 549.65T$ 549.65T
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 98.13M
$ 98.13M$ 98.13M
Povijesni maksimum:
$ 0.00000188
$ 0.00000188$ 0.00000188
Povijesni minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Trenutna cijena:
$ 0.00000009813
$ 0.00000009813$ 0.00000009813

Dogelon Mars (ELON) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Dogelon Mars (ELON) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj ELON tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja ELON tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku ELON tokena, istražite ELON cijenu tokena uživo!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.