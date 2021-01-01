Elk Finance (ELK) Tokenomika
Elk Finance (ELK) Informacije
Elk Finance is at the forefront of blockchain interoperability and abstraction, making Web3 accessible and seamlessly integrated into the internet of tomorrow. Founded in 2021, Elk Finance empowers developers and users across over 30 blockchains. Our ecosystem is powered by the $ELK utility token, providing safe and powerful infrastructure for trading, farming, and building bridges and multichain dApps. Join us on our journey to the multichain future!
Elk Finance (ELK) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Elk Finance (ELK), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
Elk Finance (ELK) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike Elk Finance (ELK) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj ELK tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja ELK tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku ELK tokena, istražite ELK cijenu tokena uživo!
Kako kupiti ELK
Jeste li zainteresirani za dodavanje Elk Finance (ELK) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje ELK, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.
Elk Finance (ELK) Povijest cijena
Analiza povijesti cijena ELK pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.
ELK Predviđanje cijene
Želite li znati u kojem smjeru ide ELK? Naša ELK stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.
Zašto biste trebali odabrati MEXC?
MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.
Odricanje od odgovornosti
Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.
Kupite Elk Finance (ELK)
Iznos
1 ELK = 0.03093 USD