Elk Finance (ELK) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Elk Finance (ELK), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Elk Finance (ELK) Informacije

Elk Finance is at the forefront of blockchain interoperability and abstraction, making Web3 accessible and seamlessly integrated into the internet of tomorrow. Founded in 2021, Elk Finance empowers developers and users across over 30 blockchains. Our ecosystem is powered by the $ELK utility token, providing safe and powerful infrastructure for trading, farming, and building bridges and multichain dApps. Join us on our journey to the multichain future!

Službena web stranica:
https://elk.finance
Bijela knjiga:
https://elk.finance/litepaper.html
Istraživač blokova:
https://polygonscan.com/token/0xeEeEEb57642040bE42185f49C52F7E9B38f8eeeE

Elk Finance (ELK) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Elk Finance (ELK), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Ukupna količina:
$ 42.42M
$ 42.42M$ 42.42M
Količina u optjecaju:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 1.31M
$ 1.31M$ 1.31M
Povijesni maksimum:
$ 0.2
$ 0.2$ 0.2
Povijesni minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Trenutna cijena:
$ 0.03093
$ 0.03093$ 0.03093

Elk Finance (ELK) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Elk Finance (ELK) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj ELK tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja ELK tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku ELK tokena, istražite ELK cijenu tokena uživo!

Kako kupiti ELK

Jeste li zainteresirani za dodavanje Elk Finance (ELK) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje ELK, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Elk Finance (ELK) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena ELK pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

ELK Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide ELK? Naša ELK stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.