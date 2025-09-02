Više o ELK

Grafikon aktualnih cijena Elk Finance (ELK)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:31:49 (UTC+8)

Elk Finance (ELK) Informacije o cijeni (USD)

Elk Finance (ELK) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.03173. Tijekom protekla 24 sata, ELKtrgovalo je između najniže cijene $ 0.03136 i najviše cijene $ 0.032, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ELK je $ 5.614785990043493, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ELK se promijenio za -0.85% u posljednjih sat vremena, -0.84% u posljednjih 24 sata i +2.95% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Elk Finance (ELK)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Elk Finance je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 300.98. Količina u optjecaju ELK je 0.00, s ukupnom količinom od 42424242. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.35M.

Elk Finance (ELK) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Elk Finance za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0002688-0.84%
30 dana$ +0.00349+12.35%
60 dana$ +0.00248+8.47%
90 dana$ -0.00219-6.46%
Elk Finance promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u ELK od $ -0.0002688 (-0.84%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Elk Finance 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.00349 (+12.35%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Elk Finance 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ELK od $ +0.00248 (+8.47%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Elk Finance 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00219 (-6.46%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Elk Finance (ELK)?

Pogledajte Elk Finance stranicu Povijest cijena sada.

Što je Elk Finance (ELK)

Elk Finance is at the forefront of blockchain interoperability and abstraction, making Web3 accessible and seamlessly integrated into the internet of tomorrow. Founded in 2021, Elk Finance empowers developers and users across over 30 blockchains. Our ecosystem is powered by the $ELK utility token, providing safe and powerful infrastructure for trading, farming, and building bridges and multichain dApps. Join us on our journey to the multichain future!

Elk Finance dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Elk Finance ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti ELK dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Elk Finance na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Elk Finance učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Elk Finance Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Elk Finance (ELK) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Elk Finance (ELK) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Elk Finance.

Provjerite Elk Finance predviđanje cijene sada!

Elk Finance (ELK) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Elk Finance (ELK) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ELK opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Elk Finance (ELK)

Tražiš kako kupiti Elk Finance? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Elk Finance na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Elk Finance

Koliko Elk Finance (ELK) vrijedi danas?
Cijena ELK uživo u USD je 0.03173 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ELK u USD?
Trenutačna cijena ELK u USD je $ 0.03173. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Elk Finance?
Tržišna kapitalizacija za ELK je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ELK?
Količina u optjecaju za ELK je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ELK?
ELK je postigao ATH cijenu od 5.614785990043493 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ELK?
ELK je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ELK?
24-satni obujam trgovanja za ELK je $ 300.98 USD.
Hoće li ELK još narasti ove godine?
ELK mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ELK predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Elk Finance (ELK) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

