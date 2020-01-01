Eliza (ELIZA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Eliza (ELIZA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Eliza (ELIZA) Informacije ELIZA is a meme coin. Službena web stranica: https://www.elizawakesup.ai/ Istraživač blokova: https://solscan.io/token/5voS9evDjxF589WuEub5i4ti7FWQmZCsAsyD5ucbuRqM Kupi ELIZA odmah!

Eliza (ELIZA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Eliza (ELIZA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.25M $ 2.25M $ 2.25M Ukupna količina: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M Količina u optjecaju: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.25M $ 2.25M $ 2.25M Povijesni maksimum: $ 0.17666 $ 0.17666 $ 0.17666 Povijesni minimum: $ 0.001318565531956296 $ 0.001318565531956296 $ 0.001318565531956296 Trenutna cijena: $ 0.002246 $ 0.002246 $ 0.002246 Saznajte više o cijeni Eliza (ELIZA)

Eliza (ELIZA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Eliza (ELIZA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ELIZA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ELIZA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ELIZA tokena, istražite ELIZA cijenu tokena uživo!

Kako kupiti ELIZA Jeste li zainteresirani za dodavanje Eliza (ELIZA) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje ELIZA, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati ELIZA na MEXC-u odmah!

Eliza (ELIZA) Povijest cijena Analiza povijesti cijena ELIZA pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite ELIZA povijest cijena odmah!

ELIZA Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ELIZA? Naša ELIZA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ELIZA predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!