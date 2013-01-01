Elderglade (ELDE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Elderglade (ELDE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Elderglade (ELDE) Informacije Elderglade is a next-generation Web3 fantasy game ecosystem that combines two of gaming's most successful genres. It creates a unique hybrid model that supports both high-volume user acquisition and deep, long-session engagement. The ecosystem is accessible via LINE, Telegram, native mobile apps (iOS and Android), and browser, enabling frictionless onboarding at massive scale. Službena web stranica: https://elderglade.com/ Bijela knjiga: https://elderglade.gitbook.io/elderglade-whitepaper Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0x799a290f9cc4085a0ce5b42b5f2c30193a7a872b

Elderglade (ELDE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Elderglade (ELDE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.27M $ 1.27M $ 1.27M Ukupna količina: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Količina u optjecaju: $ 135.22M $ 135.22M $ 135.22M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.77M $ 3.77M $ 3.77M Povijesni maksimum: $ 0.48599 $ 0.48599 $ 0.48599 Povijesni minimum: $ 0.00908064213625012 $ 0.00908064213625012 $ 0.00908064213625012 Trenutna cijena: $ 0.009415 $ 0.009415 $ 0.009415 Saznajte više o cijeni Elderglade (ELDE)

Elderglade (ELDE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Elderglade (ELDE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ELDE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ELDE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ELDE tokena, istražite ELDE cijenu tokena uživo!

Elderglade (ELDE) Povijest cijena Analiza povijesti cijena ELDE pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

