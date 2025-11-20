ELA Cijena danas

Trenutačna cijena ELA (ELA) danas je $ 1.312, s promjenom od 7.54% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ELA u USD je $ 1.312 po ELA.

ELA trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- ELA. Tijekom posljednja 24 sata, ELA trgovao je između $ 1.158 (niska) i $ 1.789 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, ELA se kretao +0.53% u posljednjem satu i -0.69% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 19.39K.

Informacije o tržištu ELA (ELA)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 19.39K$ 19.39K $ 19.39K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 37.02M$ 37.02M $ 37.02M Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 28,220,000 28,220,000 28,220,000 Javni blockchain ELASTOS

Trenutačna tržišna kapitalizacija ELA je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 19.39K. Količina u optjecaju ELA je --, s ukupnom količinom od 28220000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 37.02M.