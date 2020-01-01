ELYSIA (EL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u ELYSIA (EL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

ELYSIA (EL) Informacije Elysia is a P2P digital marketplace connecting real estate buyers and sellers worldwide. The project aims to help real estate developers issue and list ‘real estate tokens’ onto its white-label platform so that buyers can search and compare for real estate investment opportunities. Službena web stranica: https://elysia.land/ Bijela knjiga: https://docs.elysia.land/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x2781246fe707bb15cee3e5ea354e2154a2877b16 Kupi EL odmah!

ELYSIA (EL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ELYSIA (EL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 20.68M $ 20.68M $ 20.68M Ukupna količina: $ 6.80B $ 6.80B $ 6.80B Količina u optjecaju: $ 4.89B $ 4.89B $ 4.89B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 29.62M $ 29.62M $ 29.62M Povijesni maksimum: $ 0.02499 $ 0.02499 $ 0.02499 Povijesni minimum: $ 0.00068517 $ 0.00068517 $ 0.00068517 Trenutna cijena: $ 0.004232 $ 0.004232 $ 0.004232 Saznajte više o cijeni ELYSIA (EL)

ELYSIA (EL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike ELYSIA (EL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj EL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja EL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku EL tokena, istražite EL cijenu tokena uživo!

