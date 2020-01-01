Ekta (EKTA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Ekta (EKTA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Ekta (EKTA) Informacije Ekta is an EVM compatible layer 1 mainnet which bridges traditional industries, businesses, and assets onto blockchain through their self-developed NFT marketplace, hybrid exchange, and metaverse. Their mission is to bring the next million people on-chain, enable sustainable long term value, and empower everyone to profit with purpose. Službena web stranica: https://www.ekta.io/ Bijela knjiga: https://whitepaper.ektaworld.io/ Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0x45808ce43eb2d7685ff0242631f0feb6f3d8701a Kupi EKTA odmah!

Ekta (EKTA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Ekta (EKTA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 13.22K $ 13.22K $ 13.22K Ukupna količina: $ 220.50M $ 220.50M $ 220.50M Količina u optjecaju: $ 34.77M $ 34.77M $ 34.77M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 159.68K $ 159.68K $ 159.68K Povijesni maksimum: $ 90 $ 90 $ 90 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.0003802 $ 0.0003802 $ 0.0003802 Saznajte više o cijeni Ekta (EKTA)

Ekta (EKTA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Ekta (EKTA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj EKTA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja EKTA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku EKTA tokena, istražite EKTA cijenu tokena uživo!

