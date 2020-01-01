Enjinstarter (EJS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Enjinstarter (EJS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Enjinstarter (EJS) Informacije EnjinStarter is a launchpad focused on blockchain games, NFTs, and the Metaverses. Built on Enjin's Jumpnet, we are focused on building an ecosystem for Enjin and Efinity, bringing together a community of innovative developers and content creators to develop strategies for utilizing digital assets in their games and projects. Areas of interest include Blockchain Gaming, Metaverses, AR & VR, Virtual Beings and Infrastructure Službena web stranica: https://www.enjinstarter.com/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x96610186f3ab8d73ebee1cf950c750f3b1fb79c2 Kupi EJS odmah!

Enjinstarter (EJS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Enjinstarter (EJS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 4.94B $ 4.94B $ 4.94B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 291.15K $ 291.15K $ 291.15K Povijesni maksimum: $ 0.2218 $ 0.2218 $ 0.2218 Povijesni minimum: $ 0.00005817777301226 $ 0.00005817777301226 $ 0.00005817777301226 Trenutna cijena: $ 0.00005823 $ 0.00005823 $ 0.00005823 Saznajte više o cijeni Enjinstarter (EJS)

Enjinstarter (EJS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Enjinstarter (EJS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj EJS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja EJS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku EJS tokena, istražite EJS cijenu tokena uživo!

