EigenLayer (EIGEN) Informacije EigenLayer is a set of smart contracts on Ethereum that allows consensus layer Ether (ETH) and other stakers of ERC-20s to opt in to validating new software modules built on top of the Ethereum ecosystem. Službena web stranica: https://www.eigenlayer.xyz/ Bijela knjiga: https://docs.eigenlayer.xyz/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/address/0xec53bf9167f50cdeb3ae105f56099aaab9061f83

EigenLayer (EIGEN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za EigenLayer (EIGEN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 396.86M $ 396.86M $ 396.86M Ukupna količina: $ 1.75B $ 1.75B $ 1.75B Količina u optjecaju: $ 327.74M $ 327.74M $ 327.74M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.11B $ 2.11B $ 2.11B Povijesni maksimum: $ 5.66 $ 5.66 $ 5.66 Povijesni minimum: $ 0.6687837939049447 $ 0.6687837939049447 $ 0.6687837939049447 Trenutna cijena: $ 1.2109 $ 1.2109 $ 1.2109 Saznajte više o cijeni EigenLayer (EIGEN)

EigenLayer (EIGEN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike EigenLayer (EIGEN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj EIGEN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja EIGEN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku EIGEN tokena, istražite EIGEN cijenu tokena uživo!

Kako kupiti EIGEN Jeste li zainteresirani za dodavanje EigenLayer (EIGEN) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje EIGEN, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

EigenLayer (EIGEN) Povijest cijena Analiza povijesti cijena EIGEN pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

EIGEN Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide EIGEN? Naša EIGEN stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

