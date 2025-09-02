Više o EIGEN

EigenLayer

EigenLayer Cijena(EIGEN)

1 EIGEN u USD cijena uživo:

$1.1298
-2.06%1D
-2.06%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena EigenLayer (EIGEN)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:29:54 (UTC+8)

EigenLayer (EIGEN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 1.1049
$ 1.1049$ 1.1049
24-satna najniža cijena
$ 1.2237
$ 1.2237$ 1.2237
24-satna najviša cijena

$ 1.1049
$ 1.1049$ 1.1049

$ 1.2237
$ 1.2237$ 1.2237

$ 5.651838515776891
$ 5.651838515776891$ 5.651838515776891

$ 0.6687837939049447
$ 0.6687837939049447$ 0.6687837939049447

+1.13%

-2.06%

-6.95%

-6.95%

EigenLayer (EIGEN) cijena u stvarnom vremenu je $ 1.1304. Tijekom protekla 24 sata, EIGENtrgovalo je između najniže cijene $ 1.1049 i najviše cijene $ 1.2237, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EIGEN je $ 5.651838515776891, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.6687837939049447.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EIGEN se promijenio za +1.13% u posljednjih sat vremena, -2.06% u posljednjih 24 sata i -6.95% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu EigenLayer (EIGEN)

No.139

$ 370.48M
$ 370.48M$ 370.48M

$ 6.44M
$ 6.44M$ 6.44M

$ 1.97B
$ 1.97B$ 1.97B

327.74M
327.74M 327.74M

--
----

1,744,454,796.5582418
1,744,454,796.5582418 1,744,454,796.5582418

0.01%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija EigenLayer je $ 370.48M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 6.44M. Količina u optjecaju EIGEN je 327.74M, s ukupnom količinom od 1744454796.5582418. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.97B.

EigenLayer (EIGEN) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena EigenLayer za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.023763-2.06%
30 dana$ +0.0578+5.38%
60 dana$ -0.0401-3.43%
90 dana$ -0.3977-26.03%
EigenLayer promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u EIGEN od $ -0.023763 (-2.06%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

EigenLayer 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0578 (+5.38%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

EigenLayer 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u EIGEN od $ -0.0401 (-3.43%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

EigenLayer 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.3977 (-26.03%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena EigenLayer (EIGEN)?

Pogledajte EigenLayer stranicu Povijest cijena sada.

Što je EigenLayer (EIGEN)

EigenLayer is a set of smart contracts on Ethereum that allows consensus layer Ether (ETH) and other stakers of ERC-20s to opt in to validating new software modules built on top of the Ethereum ecosystem.

EigenLayer dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje EigenLayer ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti EIGEN dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o EigenLayer na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje EigenLayer učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

EigenLayer Predviđanje cijene (USD)

Koliko će EigenLayer (EIGEN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših EigenLayer (EIGEN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za EigenLayer.

Provjerite EigenLayer predviđanje cijene sada!

EigenLayer (EIGEN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike EigenLayer (EIGEN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o EIGEN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti EigenLayer (EIGEN)

Tražiš kako kupiti EigenLayer? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti EigenLayer na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

EIGEN u lokalnim valutama

1 EigenLayer(EIGEN) u VND
29,746.476
1 EigenLayer(EIGEN) u AUD
A$1.718208
1 EigenLayer(EIGEN) u GBP
0.825192
1 EigenLayer(EIGEN) u EUR
0.96084
1 EigenLayer(EIGEN) u USD
$1.1304
1 EigenLayer(EIGEN) u MYR
RM4.770288
1 EigenLayer(EIGEN) u TRY
46.504656
1 EigenLayer(EIGEN) u JPY
¥166.1688
1 EigenLayer(EIGEN) u ARS
ARS$1,557.024264
1 EigenLayer(EIGEN) u RUB
91.076328
1 EigenLayer(EIGEN) u INR
99.4752
1 EigenLayer(EIGEN) u IDR
Rp18,531.144576
1 EigenLayer(EIGEN) u KRW
1,576.56888
1 EigenLayer(EIGEN) u PHP
64.568448
1 EigenLayer(EIGEN) u EGP
￡E.54.858312
1 EigenLayer(EIGEN) u BRL
R$6.138072
1 EigenLayer(EIGEN) u CAD
C$1.548648
1 EigenLayer(EIGEN) u BDT
137.377512
1 EigenLayer(EIGEN) u NGN
1,731.083256
1 EigenLayer(EIGEN) u COP
$4,539.754224
1 EigenLayer(EIGEN) u ZAR
R.19.917648
1 EigenLayer(EIGEN) u UAH
46.764648
1 EigenLayer(EIGEN) u VES
Bs165.0384
1 EigenLayer(EIGEN) u CLP
$1,096.488
1 EigenLayer(EIGEN) u PKR
Rs320.310144
1 EigenLayer(EIGEN) u KZT
608.392584
1 EigenLayer(EIGEN) u THB
฿36.51192
1 EigenLayer(EIGEN) u TWD
NT$34.624152
1 EigenLayer(EIGEN) u AED
د.إ4.148568
1 EigenLayer(EIGEN) u CHF
Fr0.90432
1 EigenLayer(EIGEN) u HKD
HK$8.805816
1 EigenLayer(EIGEN) u AMD
֏432.106704
1 EigenLayer(EIGEN) u MAD
.د.م10.150992
1 EigenLayer(EIGEN) u MXN
$21.08196
1 EigenLayer(EIGEN) u SAR
ريال4.239
1 EigenLayer(EIGEN) u PLN
4.103352
1 EigenLayer(EIGEN) u RON
лв4.894632
1 EigenLayer(EIGEN) u SEK
kr10.614456
1 EigenLayer(EIGEN) u BGN
лв1.887768
1 EigenLayer(EIGEN) u HUF
Ft381.374352
1 EigenLayer(EIGEN) u CZK
23.56884
1 EigenLayer(EIGEN) u KWD
د.ك0.344772
1 EigenLayer(EIGEN) u ILS
3.78684
1 EigenLayer(EIGEN) u AOA
Kz1,030.438728
1 EigenLayer(EIGEN) u BHD
.د.ب0.4261608
1 EigenLayer(EIGEN) u BMD
$1.1304
1 EigenLayer(EIGEN) u DKK
kr7.200648
1 EigenLayer(EIGEN) u HNL
L29.571264
1 EigenLayer(EIGEN) u MUR
51.77232
1 EigenLayer(EIGEN) u NAD
$19.849824
1 EigenLayer(EIGEN) u NOK
kr11.292696
1 EigenLayer(EIGEN) u NZD
$1.910376
1 EigenLayer(EIGEN) u PAB
B/.1.1304
1 EigenLayer(EIGEN) u PGK
K4.781592
1 EigenLayer(EIGEN) u QAR
ر.ق4.114656
1 EigenLayer(EIGEN) u RSD
дин.113.09652

EigenLayer Resurs

Za dublje razumijevanje EigenLayer, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena EigenLayer web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o EigenLayer

Koliko EigenLayer (EIGEN) vrijedi danas?
Cijena EIGEN uživo u USD je 1.1304 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena EIGEN u USD?
Trenutačna cijena EIGEN u USD je $ 1.1304. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija EigenLayer?
Tržišna kapitalizacija za EIGEN je $ 370.48M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za EIGEN?
Količina u optjecaju za EIGEN je 327.74M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za EIGEN?
EIGEN je postigao ATH cijenu od 5.651838515776891 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za EIGEN?
EIGEN je vidio ATL cijenu od 0.6687837939049447 USD.
Koliki je obujam trgovanja za EIGEN?
24-satni obujam trgovanja za EIGEN je $ 6.44M USD.
Hoće li EIGEN još narasti ove godine?
EIGEN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte EIGEN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:29:54 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

