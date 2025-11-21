Egg Smash (EGSM) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Egg Smash (EGSM), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-21 06:17:51 (UTC+8)
Egg Smash (EGSM) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Egg Smash (EGSM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
--
----
Ukupna količina:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Količina u optjecaju:
--
----
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 2.30K
$ 2.30K$ 2.30K
Povijesni maksimum:
$ 0.02
$ 0.02$ 0.02
Povijesni minimum:
--
----
Trenutna cijena:
$ 0.00000023
$ 0.00000023$ 0.00000023

Egg Smash (EGSM) Informacije

EGG is an interactive mini-game built on Telegram, offering users a fun and rewarding experience with blockchain integration.

Službena web stranica:
https://t.me/EggRushBot
Bijela knjiga:
https://drive.google.com/file/d/1ukZw_aaG1vPt_vvur2A3fKON-LuEIySQ/view
Istraživač blokova:
https://bscscan.com/token/0xff5d15a1e71647e980f9f1fd469a3c81151c42c5

Egg Smash (EGSM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Egg Smash (EGSM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj EGSM tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja EGSM tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku EGSM tokena, istražite EGSM cijenu tokena uživo!

