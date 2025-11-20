BurzaDEX+
Cijena Egg Smash uživo danas je 0.00000023 USD.EGSM tržišna kapitalizacija je -- USD. Pratite ažuriranja cijene EGSM u USD, grafikone uživo, tržišnu kapitalizaciju, obujam u 24 sata i više!

Više o EGSM

EGSM Informacije o cijeni

Što je EGSM

EGSM Bijela knjiga

EGSM Službena web stranica

EGSM Tokenomija

EGSM Prognoza cijena

EGSM Povijest

Vodič za kupnju EGSM

Konverter EGSM u fiducijarnu valutu

EGSM Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Egg Smash Logotip

Egg Smash Cijena(EGSM)

1 EGSM u USD cijena uživo:

$0.00000023
$0.00000023
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Egg Smash (EGSM)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-20 14:09:33 (UTC+8)

Egg Smash Cijena danas

Trenutačna cijena Egg Smash (EGSM) danas je $ 0.00000023, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije EGSM u USD je $ 0.00000023 po EGSM.

Egg Smash trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- EGSM. Tijekom posljednja 24 sata, EGSM trgovao je između $ 0.00000023 (niska) i $ 0.0000003 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, EGSM se kretao 0.00% u posljednjem satu i -43.91% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 17.71.

Informacije o tržištu Egg Smash (EGSM)

--
----

$ 17.71
$ 17.71

$ 2.30K
$ 2.30K

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Egg Smash je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 17.71. Količina u optjecaju EGSM je --, s ukupnom količinom od 10000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.30K.

Egg Smash Povijest cijena USD

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00000023
$ 0.00000023
24-satna najniža cijena
$ 0.0000003
$ 0.0000003
24-satna najviša cijena

$ 0.00000023
$ 0.00000023

$ 0.0000003
$ 0.0000003

--
----

--
----

0.00%

0.00%

-43.91%

-43.91%

Egg Smash (EGSM) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Egg Smash za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 00.00%
30 dana$ -0.00000109-82.58%
60 dana$ -0.00000205-89.92%
90 dana$ -0.00099977-99.98%
Egg Smash promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u EGSM od $ 0 (0.00%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Egg Smash 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00000109 (-82.58%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Egg Smash 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u EGSM od $ -0.00000205 (-89.92%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Egg Smash 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00099977 (-99.98%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Egg Smash (EGSM)?

Pogledajte Egg Smash stranicu Povijest cijena sada.

Predviđanje cijena za Egg Smash

Egg Smash (EGSM) Predviđanje cijene za 2030. (za 5 godina)
Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za EGSM u 2030. je $ -- zajedno sa stopom rasta od 0.00%.
Egg Smash (EGSM) Predviđanje cijene za 2040. (za 15 godina)

U 2040. godini, cijena Egg Smash mogla bi potencijalno porasti za 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ --.

Želite li znati koju će cijenu Egg Smash dosegnuti u razdoblju 2025. – 2026.? Posjetite našu stranicu s predviđanjima cijena za EGSM predviđanje cijene za razdoblje 2025. – 2026. klikom na Egg Smash Predviđanje cijene.

Kako kupiti i investirati Egg Smash

Spremni započeti s Egg Smash? Kupnja EGSM je brza i prilagođena početnicima na MEXC-u. Možete odmah početi trgovati nakon što obavite svoju prvu kupnju. Za više informacija pogledajte naš cjeloviti vodič o kupnji Egg Smash. U nastavku slijedi kratak pregled u 5 koraka koji će vam pomoći da započnete svoje Egg Smash (EGSM) putovanje kupnje.

1. korak

Registrirajte se za račun i dovršite KYC

Najprije se registrirajte za račun i dovršite KYC na MEXC-u. To možete učiniti na službenoj web stranici MEXC-a ili u aplikaciji MEXC pomoću svog telefonskog broja ili adrese e-pošte.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ili USDE u svoj novčanik

USDT, USDC i USDE olakšavaju trgovanje na MEXC-u. USDT, USDC i USDE možete kupiti putem bankovnog prijenosa, OTC ili P2P trgovanja.
3. korak

Idite na stranicu za Spot trgovanje

Na web stranici MEXC-a kliknite na Spot na gornjoj traci i potražite željene tokene.
4. korak

Odaberite svoje tokene

Uz više od -- dostupnih tokena, možete jednostavno kupiti Bitcoin, Ethereum i popularne tokene.
5. korak

Dovršite svoju kupnju

Unesite iznos tokena ili ekvivalent u vašoj lokalnoj valuti. Kliknite Kupi i Egg Smash će trenutačno biti dodano u vaš novčanik.
Kako kupiti Egg Smash (EGSM) Vodič

Što možete učiniti s Egg Smash

Posjedovanje Egg Smash omogućuje vam otvaranje više vrata u smislu samo kupnje i zadržavanja. Možete trgovati BTC-om na stotinama tržišta, zaraditi pasivne nagrade putem fleksibilnih proizvoda za ulaganje i štednju ili iskoristiti profesionalne alate za trgovanje kako biste povećali svoja sredstva. Bilo da ste početnik ili profesionalac, iskusni investitor, MEXC vam olakšava maksimiziranje vašeg kripto potencijala. U nastavku su četiri najbolja načina kako možete maksimalno iskoristiti svoje Bitcoin tokene

Trgovanje s izuzetno niskim naknadama na MEXC-u

Kupnja Egg Smash (EGSM) na MEXC-u znači veću vrijednost za vaš novac. Kao jedna od kripto platformi s najnižim naknadama na tržištu, MEXC vam pomaže smanjiti troškove već od prve trgovine.

Naknade za spot trgovanje:
--
Ponuđač
--
Preuzimač
Naknade za terminsko trgovanje:
--
Ponuđač
--
Preuzimač

Provjerite konkurentne MEXC-ove naknade za trgovanje

Nadalje, možete trgovati odabranim tokenima na spot tržištu bez ikakvih naknada putem MEXC-ovog Festivala bez naknada.

Što je Egg Smash (EGSM)

EGG is an interactive mini-game built on Telegram, offering users a fun and rewarding experience with blockchain integration.

Egg Smash Resurs

Za dublje razumijevanje Egg Smash, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Egg Smash web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Egg Smash

Koliko će 1 Egg Smash vrijediti 2030. godine?
Ako bi Egg Smash rastao godišnjom stopom od 5%, njegova procijenjena vrijednost mogla bi doseći oko $-- do 2026., $-- do2030., $-- do 2035. i $-- do 2040. Ove brojke ilustriraju scenarij stabilnog složenog rasta, iako će stvarna buduća cijena ovisiti o prihvaćanju na tržištu, regulatornim kretanjima i makroekonomskim uvjetima. U nastavku možete pogledati cijelu tablicu projekcija za detaljan godišnji pregled potencijalnih cijena Egg Smash i očekivanog povrata ulaganja.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-20 14:09:33 (UTC+8)

Egg Smash (EGSM) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
11-19 17:17:31Ažuriranja industrije
Yesterday, U.S. Bitcoin spot ETFs saw net outflows of $372.8 million, while Ethereum spot ETFs experienced net outflows of $74.2 million
11-19 12:49:00Ažuriranja industrije
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47Ažuriranja industrije
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
11-17 11:15:44Ažuriranja industrije
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
11-17 03:26:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30Ažuriranja industrije
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

