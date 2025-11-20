Egg Smash Cijena danas

Trenutačna cijena Egg Smash (EGSM) danas je $ 0.00000023, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije EGSM u USD je $ 0.00000023 po EGSM.

Egg Smash trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- EGSM. Tijekom posljednja 24 sata, EGSM trgovao je između $ 0.00000023 (niska) i $ 0.0000003 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, EGSM se kretao 0.00% u posljednjem satu i -43.91% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 17.71.

Informacije o tržištu Egg Smash (EGSM)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 17.71$ 17.71 $ 17.71 Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.30K$ 2.30K $ 2.30K Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Javni blockchain BSC

