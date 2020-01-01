Paysenger (EGO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Paysenger (EGO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Paysenger (EGO) Informacije Paysenger is an innovative collaboration platform that unites content creators, fans, and brands, offering cutting-edge tools for monetization and audience engagement. Službena web stranica: https://egoco.in/en/ Bijela knjiga: https://docs.paysenger.com/ Istraživač blokova: https://bscscan.com/address/0x44a21B3577924DCD2e9C81A3347D204C36a55466 Kupi EGO odmah!

Paysenger (EGO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Paysenger (EGO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 365.57K $ 365.57K $ 365.57K Ukupna količina: $ 323.00M $ 323.00M $ 323.00M Količina u optjecaju: $ 200.64M $ 200.64M $ 200.64M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 588.51K $ 588.51K $ 588.51K Povijesni maksimum: $ 0.1324 $ 0.1324 $ 0.1324 Povijesni minimum: $ 0.001745726364656797 $ 0.001745726364656797 $ 0.001745726364656797 Trenutna cijena: $ 0.001822 $ 0.001822 $ 0.001822 Saznajte više o cijeni Paysenger (EGO)

Paysenger (EGO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Paysenger (EGO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj EGO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja EGO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku EGO tokena, istražite EGO cijenu tokena uživo!

