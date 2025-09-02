Više o EGL1

EGL1 Cijena(EGL1)

1 EGL1 u USD cijena uživo:

$0.0464
$0.0464$0.0464
-10.06%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena EGL1 (EGL1)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:29:33 (UTC+8)

EGL1 (EGL1) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.04639
$ 0.04639$ 0.04639
24-satna najniža cijena
$ 0.05327
$ 0.05327$ 0.05327
24-satna najviša cijena

$ 0.04639
$ 0.04639$ 0.04639

$ 0.05327
$ 0.05327$ 0.05327

$ 0.1246879852680781
$ 0.1246879852680781$ 0.1246879852680781

$ 0.000009441497640997
$ 0.000009441497640997$ 0.000009441497640997

-0.92%

-10.05%

-15.81%

-15.81%

EGL1 (EGL1) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0464. Tijekom protekla 24 sata, EGL1trgovalo je između najniže cijene $ 0.04639 i najviše cijene $ 0.05327, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EGL1 je $ 0.1246879852680781, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000009441497640997.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EGL1 se promijenio za -0.92% u posljednjih sat vremena, -10.05% u posljednjih 24 sata i -15.81% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu EGL1 (EGL1)

No.563

$ 46.40M
$ 46.40M$ 46.40M

$ 61.17K
$ 61.17K$ 61.17K

$ 46.40M
$ 46.40M$ 46.40M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

100.00%

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija EGL1 je $ 46.40M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 61.17K. Količina u optjecaju EGL1 je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 46.40M.

EGL1 (EGL1) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena EGL1 za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0051899-10.05%
30 dana$ -0.03505-43.04%
60 dana$ -0.02973-39.06%
90 dana$ +0.0114+32.57%
EGL1 promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u EGL1 od $ -0.0051899 (-10.05%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

EGL1 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.03505 (-43.04%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

EGL1 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u EGL1 od $ -0.02973 (-39.06%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

EGL1 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.0114 (+32.57%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena EGL1 (EGL1)?

Pogledajte EGL1 stranicu Povijest cijena sada.

Što je EGL1 (EGL1)

EGL1 dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskuseni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje EGL1 ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti EGL1 dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o EGL1 na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje EGL1 učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

EGL1 Predviđanje cijene (USD)

Koliko će EGL1 (EGL1) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših EGL1 (EGL1) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za EGL1.

Provjerite EGL1 predviđanje cijene sada!

EGL1 (EGL1) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike EGL1 (EGL1) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o EGL1 opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti EGL1 (EGL1)

Tražiš kako kupiti EGL1? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti EGL1 na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

EGL1 u lokalnim valutama

1 EGL1(EGL1) u VND
1,221.016
1 EGL1(EGL1) u AUD
A$0.070528
1 EGL1(EGL1) u GBP
0.033872
1 EGL1(EGL1) u EUR
0.03944
1 EGL1(EGL1) u USD
$0.0464
1 EGL1(EGL1) u MYR
RM0.195808
1 EGL1(EGL1) u TRY
1.908896
1 EGL1(EGL1) u JPY
¥6.8208
1 EGL1(EGL1) u ARS
ARS$63.911824
1 EGL1(EGL1) u RUB
3.738448
1 EGL1(EGL1) u INR
4.0832
1 EGL1(EGL1) u IDR
Rp760.655616
1 EGL1(EGL1) u KRW
64.71408
1 EGL1(EGL1) u PHP
2.650368
1 EGL1(EGL1) u EGP
￡E.2.251792
1 EGL1(EGL1) u BRL
R$0.251952
1 EGL1(EGL1) u CAD
C$0.063568
1 EGL1(EGL1) u BDT
5.638992
1 EGL1(EGL1) u NGN
71.056496
1 EGL1(EGL1) u COP
$186.345184
1 EGL1(EGL1) u ZAR
R.0.817568
1 EGL1(EGL1) u UAH
1.919568
1 EGL1(EGL1) u VES
Bs6.7744
1 EGL1(EGL1) u CLP
$45.008
1 EGL1(EGL1) u PKR
Rs13.147904
1 EGL1(EGL1) u KZT
24.972944
1 EGL1(EGL1) u THB
฿1.49872
1 EGL1(EGL1) u TWD
NT$1.421232
1 EGL1(EGL1) u AED
د.إ0.170288
1 EGL1(EGL1) u CHF
Fr0.03712
1 EGL1(EGL1) u HKD
HK$0.361456
1 EGL1(EGL1) u AMD
֏17.736864
1 EGL1(EGL1) u MAD
.د.م0.416672
1 EGL1(EGL1) u MXN
$0.86536
1 EGL1(EGL1) u SAR
ريال0.174
1 EGL1(EGL1) u PLN
0.168432
1 EGL1(EGL1) u RON
лв0.200912
1 EGL1(EGL1) u SEK
kr0.435696
1 EGL1(EGL1) u BGN
лв0.077488
1 EGL1(EGL1) u HUF
Ft15.654432
1 EGL1(EGL1) u CZK
0.96744
1 EGL1(EGL1) u KWD
د.ك0.014152
1 EGL1(EGL1) u ILS
0.15544
1 EGL1(EGL1) u AOA
Kz42.296848
1 EGL1(EGL1) u BHD
.د.ب0.0174928
1 EGL1(EGL1) u BMD
$0.0464
1 EGL1(EGL1) u DKK
kr0.295568
1 EGL1(EGL1) u HNL
L1.213824
1 EGL1(EGL1) u MUR
2.12512
1 EGL1(EGL1) u NAD
$0.814784
1 EGL1(EGL1) u NOK
kr0.463536
1 EGL1(EGL1) u NZD
$0.078416
1 EGL1(EGL1) u PAB
B/.0.0464
1 EGL1(EGL1) u PGK
K0.196272
1 EGL1(EGL1) u QAR
ر.ق0.168896
1 EGL1(EGL1) u RSD
дин.4.64232

EGL1 Resurs

Za dublje razumijevanje EGL1, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena EGL1 web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o EGL1

Koliko EGL1 (EGL1) vrijedi danas?
Cijena EGL1 uživo u USD je 0.0464 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena EGL1 u USD?
Trenutačna cijena EGL1 u USD je $ 0.0464. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija EGL1?
Tržišna kapitalizacija za EGL1 je $ 46.40M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za EGL1?
Količina u optjecaju za EGL1 je 1.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za EGL1?
EGL1 je postigao ATH cijenu od 0.1246879852680781 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za EGL1?
EGL1 je vidio ATL cijenu od 0.000009441497640997 USD.
Koliki je obujam trgovanja za EGL1?
24-satni obujam trgovanja za EGL1 je $ 61.17K USD.
Hoće li EGL1 još narasti ove godine?
EGL1 mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte EGL1 predviđanje cijene za detaljniju analizu.
EGL1 (EGL1) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

EGL1 u USD kalkulator

Iznos

EGL1
EGL1
USD
USD

1 EGL1 = 0.0463 USD

Trgujte EGL1

EGL1USD1
$0.04646
$0.04646$0.04646
-9.94%
EGL1USDT
$0.0464
$0.0464$0.0464
-10.00%

