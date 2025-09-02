Više o EGC

NONE Logotip

NONE Cijena(EGC)

1 EGC u USD cijena uživo:

$0.998
-2.15%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena NONE (EGC)
2025-09-02

NONE (EGC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.95
24-satna najniža cijena
$ 1.112
24-satna najviša cijena

$ 0.95
$ 1.112
--
--
+1.94%

-2.15%

-16.08%

-16.08%

NONE (EGC) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.997. Tijekom protekla 24 sata, EGCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.95 i najviše cijene $ 1.112, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EGC je --, dok je najniža cijena svih vremena --.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EGC se promijenio za +1.94% u posljednjih sat vremena, -2.15% u posljednjih 24 sata i -16.08% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu NONE (EGC)

--
$ 54.28K
$ 54.28K$ 54.28K

$ 74.24K
$ 74.24K$ 74.24K

--
74,467.35244
74,467.35244 74,467.35244

NONE

Trenutačna tržišna kapitalizacija NONE je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 54.28K. Količina u optjecaju EGC je --, s ukupnom količinom od 74467.35244. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 74.24K.

NONE (EGC) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena NONE za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.02193-2.15%
30 dana$ -0.07-6.57%
60 dana$ -0.255-20.37%
90 dana$ -0.564-36.14%
NONE promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u EGC od $ -0.02193 (-2.15%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

NONE 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.07 (-6.57%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

NONE 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u EGC od $ -0.255 (-20.37%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

NONE 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.564 (-36.14%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena NONE (EGC)?

Pogledajte NONE stranicu Povijest cijena sada.

Što je NONE (EGC)

Egoras ecosystem could revolutionize structured credit provision in emerging markets, accelerate smart manufacturing adoption, and boost economic growth.

NONE dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje NONE ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti EGC dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o NONE na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje NONE učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

NONE Predviđanje cijene (USD)

Koliko će NONE (EGC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših NONE (EGC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za NONE.

Provjerite NONE predviđanje cijene sada!

NONE (EGC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike NONE (EGC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o EGC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti NONE (EGC)

Tražiš kako kupiti NONE? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti NONE na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

EGC u lokalnim valutama

1 NONE(EGC) u VND
26,236.055
1 NONE(EGC) u AUD
A$1.51544
1 NONE(EGC) u GBP
0.72781
1 NONE(EGC) u EUR
0.84745
1 NONE(EGC) u USD
$0.997
1 NONE(EGC) u MYR
RM4.20734
1 NONE(EGC) u TRY
41.02655
1 NONE(EGC) u JPY
¥146.559
1 NONE(EGC) u ARS
ARS$1,373.27777
1 NONE(EGC) u RUB
80.31832
1 NONE(EGC) u INR
87.75594
1 NONE(EGC) u IDR
Rp16,344.25968
1 NONE(EGC) u KRW
1,390.5159
1 NONE(EGC) u PHP
56.95861
1 NONE(EGC) u EGP
￡E.48.38441
1 NONE(EGC) u BRL
R$5.41371
1 NONE(EGC) u CAD
C$1.36589
1 NONE(EGC) u BDT
121.16541
1 NONE(EGC) u NGN
1,526.79583
1 NONE(EGC) u COP
$4,004.01182
1 NONE(EGC) u ZAR
R.17.5472
1 NONE(EGC) u UAH
41.30571
1 NONE(EGC) u VES
Bs145.562
1 NONE(EGC) u CLP
$965.096
1 NONE(EGC) u PKR
Rs282.90872
1 NONE(EGC) u KZT
537.46276
1 NONE(EGC) u THB
฿32.19313
1 NONE(EGC) u TWD
NT$30.54808
1 NONE(EGC) u AED
د.إ3.65899
1 NONE(EGC) u CHF
Fr0.7976
1 NONE(EGC) u HKD
HK$7.76663
1 NONE(EGC) u AMD
֏381.11322
1 NONE(EGC) u MAD
.د.م8.95306
1 NONE(EGC) u MXN
$18.59405
1 NONE(EGC) u SAR
ريال3.73875
1 NONE(EGC) u PLN
3.62908
1 NONE(EGC) u RON
лв4.31701
1 NONE(EGC) u SEK
kr9.36183
1 NONE(EGC) u BGN
лв1.66499
1 NONE(EGC) u HUF
Ft336.5872
1 NONE(EGC) u CZK
20.79742
1 NONE(EGC) u KWD
د.ك0.304085
1 NONE(EGC) u ILS
3.33995
1 NONE(EGC) u AOA
Kz908.83529
1 NONE(EGC) u BHD
.د.ب0.375869
1 NONE(EGC) u BMD
$0.997
1 NONE(EGC) u DKK
kr6.35089
1 NONE(EGC) u HNL
L26.1214
1 NONE(EGC) u MUR
45.6626
1 NONE(EGC) u NAD
$17.53723
1 NONE(EGC) u NOK
kr9.96003
1 NONE(EGC) u NZD
$1.68493
1 NONE(EGC) u PAB
B/.0.997
1 NONE(EGC) u PGK
K4.21731
1 NONE(EGC) u QAR
ر.ق3.62908
1 NONE(EGC) u RSD
дин.99.77976

NONE Resurs

Za dublje razumijevanje NONE, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena NONE web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o NONE

Koliko NONE (EGC) vrijedi danas?
Cijena EGC uživo u USD je 0.997 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena EGC u USD?
Trenutačna cijena EGC u USD je $ 0.997. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija NONE?
Tržišna kapitalizacija za EGC je -- USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za EGC?
Količina u optjecaju za EGC je -- USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za EGC?
EGC je postigao ATH cijenu od -- USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za EGC?
EGC je vidio ATL cijenu od -- USD.
Koliki je obujam trgovanja za EGC?
24-satni obujam trgovanja za EGC je $ 54.28K USD.
Hoće li EGC još narasti ove godine?
EGC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte EGC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
2025-09-02

