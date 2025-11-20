EtherFloki Cijena danas

Trenutačna cijena EtherFloki (EFLOKI) danas je $ 0.0000002703, s promjenom od 0.77% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije EFLOKI u USD je $ 0.0000002703 po EFLOKI.

EtherFloki trenutačno je na #5157 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 0.00, s količinom u optjecaju od 0.00 EFLOKI. Tijekom posljednja 24 sata, EFLOKI trgovao je između $ 0.0000002695 (niska) i $ 0.0000002724 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.000016875718926705, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.000000261837786637.

U kratkoročnim performansama, EFLOKI se kretao 0.00% u posljednjem satu i -20.69% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 7.35K.

Informacije o tržištu EtherFloki (EFLOKI)

Poredak No.5157 Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) $ 7.35K$ 7.35K $ 7.35K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 270.30K$ 270.30K $ 270.30K Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Maksimalna količina 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 Ukupna količina 500,000,000,000 500,000,000,000 500,000,000,000 Stopa optjecaja 0.00% Javni blockchain ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija EtherFloki je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 7.35K. Količina u optjecaju EFLOKI je 0.00, s ukupnom količinom od 500000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 270.30K.