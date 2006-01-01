EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u EDEXA BLOCKCHAIN (EDX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) Informacije edeXa is the first HYBRID business blockchain used by companies, organizations and authorities. Thanks to a robust, secure and energy-efficient Business Blockchain, edeXa offers companies and public authorities an ecosystem that can build trust through secure and traceable processes. Intending to make blockchain technology easy for companies and organizations, edeXa provides numerous services and interfaces (APIs) available to customers. Službena web stranica: https://edexa.network/ Bijela knjiga: https://edexa.network/documents/Whitepaper.pdf Istraživač blokova: https://polygonscan.com/address/0xC114678C6e4654d041B2006C90f08478b444c4E2 Kupi EDX odmah!

EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za EDEXA BLOCKCHAIN (EDX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 2.50B $ 2.50B $ 2.50B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 184.43M $ 184.43M $ 184.43M Povijesni maksimum: $ 0.10582 $ 0.10582 $ 0.10582 Povijesni minimum: $ 0.003159490790773429 $ 0.003159490790773429 $ 0.003159490790773429 Trenutna cijena: $ 0.018443 $ 0.018443 $ 0.018443 Saznajte više o cijeni EDEXA BLOCKCHAIN (EDX)

EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj EDX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja EDX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku EDX tokena, istražite EDX cijenu tokena uživo!

