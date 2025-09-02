EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.022154. Tijekom protekla 24 sata, EDXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.021432 i najviše cijene $ 0.024784, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EDX je $ 0.09690912397995667, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.003159490790773429.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EDX se promijenio za -0.16% u posljednjih sat vremena, -2.27% u posljednjih 24 sata i -10.60% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu EDEXA BLOCKCHAIN (EDX)
Trenutačna tržišna kapitalizacija EDEXA BLOCKCHAIN je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 87.61K. Količina u optjecaju EDX je 0.00, s ukupnom količinom od 2500000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 221.54M.
EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena EDEXA BLOCKCHAIN za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.00051458
-2.27%
30 dana
$ -0.0023
-9.41%
60 dana
$ -0.004257
-16.12%
90 dana
$ -0.007815
-26.08%
EDEXA BLOCKCHAIN promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u EDX od $ -0.00051458 (-2.27%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
EDEXA BLOCKCHAIN 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0023 (-9.41%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
EDEXA BLOCKCHAIN 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u EDX od $ -0.004257 (-16.12%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
EDEXA BLOCKCHAIN 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.007815 (-26.08%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
edeXa is the first HYBRID business blockchain used by companies, organizations and authorities. Thanks to a robust, secure and energy-efficient Business Blockchain, edeXa offers companies and public authorities an ecosystem that can build trust through secure and traceable processes. Intending to make blockchain technology easy for companies and organizations, edeXa provides numerous services and interfaces (APIs) available to customers.
