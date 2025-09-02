Više o EDX

EDEXA BLOCKCHAIN Logotip

EDEXA BLOCKCHAIN Cijena(EDX)

1 EDX u USD cijena uživo:

$0.022154
$0.022154
-2.27%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena EDEXA BLOCKCHAIN (EDX)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:37:51 (UTC+8)

EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.021432
$ 0.021432
24-satna najniža cijena
$ 0.024784
$ 0.024784
24-satna najviša cijena

$ 0.021432
$ 0.021432

$ 0.024784
$ 0.024784

$ 0.09690912397995667
$ 0.09690912397995667

$ 0.003159490790773429
$ 0.003159490790773429

-0.16%

-2.27%

-10.60%

-10.60%

EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.022154. Tijekom protekla 24 sata, EDXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.021432 i najviše cijene $ 0.024784, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EDX je $ 0.09690912397995667, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.003159490790773429.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EDX se promijenio za -0.16% u posljednjih sat vremena, -2.27% u posljednjih 24 sata i -10.60% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu EDEXA BLOCKCHAIN (EDX)

No.3967

$ 0.00
$ 0.00

$ 87.61K
$ 87.61K

$ 221.54M
$ 221.54M

0.00
0.00

10,000,000,000
10,000,000,000

2,500,000,000
2,500,000,000

0.00%

MATIC

Trenutačna tržišna kapitalizacija EDEXA BLOCKCHAIN je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 87.61K. Količina u optjecaju EDX je 0.00, s ukupnom količinom od 2500000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 221.54M.

EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena EDEXA BLOCKCHAIN za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00051458-2.27%
30 dana$ -0.0023-9.41%
60 dana$ -0.004257-16.12%
90 dana$ -0.007815-26.08%
EDEXA BLOCKCHAIN promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u EDX od $ -0.00051458 (-2.27%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

EDEXA BLOCKCHAIN 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0023 (-9.41%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

EDEXA BLOCKCHAIN 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u EDX od $ -0.004257 (-16.12%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

EDEXA BLOCKCHAIN 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.007815 (-26.08%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena EDEXA BLOCKCHAIN (EDX)?

Pogledajte EDEXA BLOCKCHAIN stranicu Povijest cijena sada.

Što je EDEXA BLOCKCHAIN (EDX)

edeXa is the first HYBRID business blockchain used by companies, organizations and authorities. Thanks to a robust, secure and energy-efficient Business Blockchain, edeXa offers companies and public authorities an ecosystem that can build trust through secure and traceable processes. Intending to make blockchain technology easy for companies and organizations, edeXa provides numerous services and interfaces (APIs) available to customers.

EDEXA BLOCKCHAIN dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje EDEXA BLOCKCHAIN ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti EDX dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o EDEXA BLOCKCHAIN na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje EDEXA BLOCKCHAIN učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

EDEXA BLOCKCHAIN Predviđanje cijene (USD)

Koliko će EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za EDEXA BLOCKCHAIN.

Provjerite EDEXA BLOCKCHAIN predviđanje cijene sada!

EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o EDX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti EDEXA BLOCKCHAIN (EDX)

Tražiš kako kupiti EDEXA BLOCKCHAIN? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti EDEXA BLOCKCHAIN na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

EDX u lokalnim valutama

1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) u VND
582.98251
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) u AUD
A$0.03367408
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) u GBP
0.01617242
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) u EUR
0.0188309
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) u USD
$0.022154
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) u MYR
RM0.09348988
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) u TRY
0.9116371
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) u JPY
¥3.256638
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) u ARS
ARS$30.51514114
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) u RUB
1.78472624
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) u INR
1.94999508
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) u IDR
Rp363.18026976
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) u KRW
30.8981838
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) u PHP
1.26565802
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) u EGP
￡E.1.07513362
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) u BRL
R$0.12029622
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) u CAD
C$0.03035098
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) u BDT
2.69237562
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) u NGN
33.92641406
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) u COP
$88.97179324
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) u ZAR
R.0.3899104
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) u UAH
0.91784022
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) u VES
Bs3.234484
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) u CLP
$21.445072
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) u PKR
Rs6.28641904
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) u KZT
11.94277832
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) u THB
฿0.71535266
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) u TWD
NT$0.67879856
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) u AED
د.إ0.08130518
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) u CHF
Fr0.0177232
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) u HKD
HK$0.17257966
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) u AMD
֏8.46858804
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) u MAD
.د.م0.19894292
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) u MXN
$0.4131721
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) u SAR
ريال0.0830775
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) u PLN
0.08064056
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) u RON
лв0.09592682
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) u SEK
kr0.20802606
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) u BGN
лв0.03699718
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) u HUF
Ft7.4791904
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) u CZK
0.46213244
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) u KWD
د.ك0.00675697
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) u ILS
0.0742159
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) u AOA
Kz20.19492178
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) u BHD
.د.ب0.008352058
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) u BMD
$0.022154
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) u DKK
kr0.14112098
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) u HNL
L0.5804348
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) u MUR
1.0146532
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) u NAD
$0.38968886
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) u NOK
kr0.22131846
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) u NZD
$0.03744026
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) u PAB
B/.0.022154
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) u PGK
K0.09371142
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) u QAR
ر.ق0.08064056
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) u RSD
дин.2.21717232

EDEXA BLOCKCHAIN Resurs

Za dublje razumijevanje EDEXA BLOCKCHAIN, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena EDEXA BLOCKCHAIN web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o EDEXA BLOCKCHAIN

Koliko EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) vrijedi danas?
Cijena EDX uživo u USD je 0.022154 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena EDX u USD?
Trenutačna cijena EDX u USD je $ 0.022154. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija EDEXA BLOCKCHAIN?
Tržišna kapitalizacija za EDX je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za EDX?
Količina u optjecaju za EDX je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za EDX?
EDX je postigao ATH cijenu od 0.09690912397995667 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za EDX?
EDX je vidio ATL cijenu od 0.003159490790773429 USD.
Koliki je obujam trgovanja za EDX?
24-satni obujam trgovanja za EDX je $ 87.61K USD.
Hoće li EDX još narasti ove godine?
EDX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte EDX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:37:51 (UTC+8)

EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

