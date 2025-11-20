Edwin Cijena danas

Trenutačna cijena Edwin (EDWIN) danas je $ 0.000749, s promjenom od 8.39% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije EDWIN u USD je $ 0.000749 po EDWIN.

Edwin trenutačno je na #2242 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 749.00K, s količinom u optjecaju od 1.00B EDWIN. Tijekom posljednja 24 sata, EDWIN trgovao je između $ 0.000672 (niska) i $ 0.000752 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.01385086645919871, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.000137537924593378.

U kratkoročnim performansama, EDWIN se kretao 0.00% u posljednjem satu i -12.91% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 102.47K.

Informacije o tržištu Edwin (EDWIN)

Poredak No.2242 Tržišna kapitalizacija $ 749.00K$ 749.00K $ 749.00K Obujam (24 sata) $ 102.47K$ 102.47K $ 102.47K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 749.00K$ 749.00K $ 749.00K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javni blockchain SOL

