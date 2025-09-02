Više o EDLC

Edelcoin Logotip

Edelcoin Cijena(EDLC)

1 EDLC u USD cijena uživo:

+2.01%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Edelcoin (EDLC)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:31:05 (UTC+8)

Edelcoin (EDLC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

-0.82%

+2.01%

-0.05%

-0.05%

Edelcoin (EDLC) cijena u stvarnom vremenu je $ 3.039. Tijekom protekla 24 sata, EDLCtrgovalo je između najniže cijene $ 2.9795 i najviše cijene $ 3.0729, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EDLC je $ 28.556052078705115, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.008241646516933852.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EDLC se promijenio za -0.82% u posljednjih sat vremena, +2.01% u posljednjih 24 sata i -0.05% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Edelcoin (EDLC)

No.4619

0.00%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Edelcoin je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 22.19K. Količina u optjecaju EDLC je 0.00, s ukupnom količinom od 5516931200. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 16.77B.

Edelcoin (EDLC) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Edelcoin za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.059902+2.01%
30 dana$ +0.0748+2.52%
60 dana$ +0.0104+0.34%
90 dana$ -0.1052-3.35%
Edelcoin promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u EDLC od $ +0.059902 (+2.01%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Edelcoin 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0748 (+2.52%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Edelcoin 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u EDLC od $ +0.0104 (+0.34%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Edelcoin 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.1052 (-3.35%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Edelcoin (EDLC)?

Pogledajte Edelcoin stranicu Povijest cijena sada.

Što je Edelcoin (EDLC)

Edelcoin, a stable payment token, backed by a basket of rare and industrial metals.

Edelcoin dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Edelcoin ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti EDLC dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Edelcoin na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Edelcoin učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Edelcoin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Edelcoin (EDLC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Edelcoin (EDLC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Edelcoin.

Provjerite Edelcoin predviđanje cijene sada!

Edelcoin (EDLC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Edelcoin (EDLC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o EDLC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Edelcoin (EDLC)

Tražiš kako kupiti Edelcoin? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Edelcoin na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

EDLC u lokalnim valutama

1 Edelcoin(EDLC) u VND
79,971.285
1 Edelcoin(EDLC) u AUD
A$4.61928
1 Edelcoin(EDLC) u GBP
2.21847
1 Edelcoin(EDLC) u EUR
2.58315
1 Edelcoin(EDLC) u USD
$3.039
1 Edelcoin(EDLC) u MYR
RM12.82458
1 Edelcoin(EDLC) u TRY
124.96368
1 Edelcoin(EDLC) u JPY
¥446.733
1 Edelcoin(EDLC) u ARS
ARS$4,185.94899
1 Edelcoin(EDLC) u RUB
244.82184
1 Edelcoin(EDLC) u INR
267.432
1 Edelcoin(EDLC) u IDR
Rp49,819.66416
1 Edelcoin(EDLC) u KRW
4,232.56725
1 Edelcoin(EDLC) u PHP
173.58768
1 Edelcoin(EDLC) u EGP
￡E.147.48267
1 Edelcoin(EDLC) u BRL
R$16.50177
1 Edelcoin(EDLC) u CAD
C$4.16343
1 Edelcoin(EDLC) u BDT
369.32967
1 Edelcoin(EDLC) u NGN
4,646.78295
1 Edelcoin(EDLC) u COP
$12,204.80634
1 Edelcoin(EDLC) u ZAR
R.53.4864
1 Edelcoin(EDLC) u UAH
125.72343
1 Edelcoin(EDLC) u VES
Bs443.694
1 Edelcoin(EDLC) u CLP
$2,947.83
1 Edelcoin(EDLC) u PKR
Rs861.13104
1 Edelcoin(EDLC) u KZT
1,635.62019
1 Edelcoin(EDLC) u THB
฿98.19009
1 Edelcoin(EDLC) u TWD
NT$93.05418
1 Edelcoin(EDLC) u AED
د.إ11.15313
1 Edelcoin(EDLC) u CHF
Fr2.4312
1 Edelcoin(EDLC) u HKD
HK$23.67381
1 Edelcoin(EDLC) u AMD
֏1,161.68814
1 Edelcoin(EDLC) u MAD
.د.م27.29022
1 Edelcoin(EDLC) u MXN
$56.64696
1 Edelcoin(EDLC) u SAR
ريال11.39625
1 Edelcoin(EDLC) u PLN
11.03157
1 Edelcoin(EDLC) u RON
лв13.15887
1 Edelcoin(EDLC) u SEK
kr28.53621
1 Edelcoin(EDLC) u BGN
лв5.07513
1 Edelcoin(EDLC) u HUF
Ft1,025.63211
1 Edelcoin(EDLC) u CZK
63.36315
1 Edelcoin(EDLC) u KWD
د.ك0.926895
1 Edelcoin(EDLC) u ILS
10.18065
1 Edelcoin(EDLC) u AOA
Kz2,770.26123
1 Edelcoin(EDLC) u BHD
.د.ب1.142664
1 Edelcoin(EDLC) u BMD
$3.039
1 Edelcoin(EDLC) u DKK
kr19.35843
1 Edelcoin(EDLC) u HNL
L79.50024
1 Edelcoin(EDLC) u MUR
139.1862
1 Edelcoin(EDLC) u NAD
$53.36484
1 Edelcoin(EDLC) u NOK
kr30.39
1 Edelcoin(EDLC) u NZD
$5.13591
1 Edelcoin(EDLC) u PAB
B/.3.039
1 Edelcoin(EDLC) u PGK
K12.85497
1 Edelcoin(EDLC) u QAR
ر.ق11.06196
1 Edelcoin(EDLC) u RSD
дин.304.14312

Edelcoin Resurs

Za dublje razumijevanje Edelcoin, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Edelcoin web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Edelcoin

Koliko Edelcoin (EDLC) vrijedi danas?
Cijena EDLC uživo u USD je 3.039 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena EDLC u USD?
Trenutačna cijena EDLC u USD je $ 3.039. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Edelcoin?
Tržišna kapitalizacija za EDLC je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za EDLC?
Količina u optjecaju za EDLC je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za EDLC?
EDLC je postigao ATH cijenu od 28.556052078705115 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za EDLC?
EDLC je vidio ATL cijenu od 0.008241646516933852 USD.
Koliki je obujam trgovanja za EDLC?
24-satni obujam trgovanja za EDLC je $ 22.19K USD.
Hoće li EDLC još narasti ove godine?
EDLC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte EDLC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:31:05 (UTC+8)

Edelcoin (EDLC) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

