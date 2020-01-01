LayerEdge (EDGEN) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u LayerEdge (EDGEN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
LayerEdge (EDGEN) Informacije

LayerEdge is building the world's first people-powered zk verification layer, edgenOS. With over 1 million users, we are democratizing blockchain verification while leveraging Bitcoin's unparalleled security foundation.

Službena web stranica:
https://www.layeredge.io
Bijela knjiga:
https://github.com/Layer-Edge/Whitepaper
Istraživač blokova:
https://etherscan.io/token/0xAa9806c938836627Ed1a41Ae871c7E1889AE02Ca

LayerEdge (EDGEN) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za LayerEdge (EDGEN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 1.08M
Ukupna količina:
$ 1.00B
Količina u optjecaju:
$ 176.00M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 6.11M
Povijesni maksimum:
$ 0.04498
Povijesni minimum:
$ 0.005924351029197279
Trenutna cijena:
$ 0.006114
LayerEdge (EDGEN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike LayerEdge (EDGEN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj EDGEN tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja EDGEN tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku EDGEN tokena, istražite EDGEN cijenu tokena uživo!

LayerEdge (EDGEN) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena EDGEN pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

EDGEN Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide EDGEN? Naša EDGEN stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.