LayerEdge (EDGEN) Informacije LayerEdge is building the world's first people-powered zk verification layer, edgenOS. With over 1 million users, we are democratizing blockchain verification while leveraging Bitcoin's unparalleled security foundation. Službena web stranica: https://www.layeredge.io Bijela knjiga: https://github.com/Layer-Edge/Whitepaper Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xAa9806c938836627Ed1a41Ae871c7E1889AE02Ca

LayerEdge (EDGEN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za LayerEdge (EDGEN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.08M $ 1.08M $ 1.08M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 176.00M $ 176.00M $ 176.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 6.11M $ 6.11M $ 6.11M Povijesni maksimum: $ 0.04498 $ 0.04498 $ 0.04498 Povijesni minimum: $ 0.005924351029197279 $ 0.005924351029197279 $ 0.005924351029197279 Trenutna cijena: $ 0.006114 $ 0.006114 $ 0.006114 Saznajte više o cijeni LayerEdge (EDGEN)

LayerEdge (EDGEN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike LayerEdge (EDGEN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj EDGEN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja EDGEN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku EDGEN tokena, istražite EDGEN cijenu tokena uživo!

Kako kupiti EDGEN Jeste li zainteresirani za dodavanje LayerEdge (EDGEN) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje EDGEN, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati EDGEN na MEXC-u odmah!

LayerEdge (EDGEN) Povijest cijena Analiza povijesti cijena EDGEN pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite EDGEN povijest cijena odmah!

EDGEN Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide EDGEN? Naša EDGEN stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte EDGEN predviđanje cijene tokena odmah!

