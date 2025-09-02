Što je Edge (EDGE)

Definitive is an advanced trading platform for on-chain tokens, enabling cross-chain asset trading with a full suite of order types—including market, limit, stop-loss, and TWAP (Time-Weighted Average Price) orders. Powered by intelligent routing technology, Definitive aggregates liquidity across 100+ decentralized exchanges (DEXs) and pools to guarantee users the best prices and maximum returns. Founded by former Coinbase trading leads and backed by top-tier investors in the industry, Definitive offers exclusive platform benefits through its utility token, $EDGE, which unlocks premium features when staked.

Edge Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Edge (EDGE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Edge (EDGE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Edge.

Edge (EDGE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Edge (EDGE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o EDGE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Edge (EDGE)

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Edge Koliko Edge (EDGE) vrijedi danas? Cijena EDGE uživo u USD je 0.39389 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena EDGE u USD? $ 0.39389 . Kolika je tržišna kapitalizacija Edge? Tržišna kapitalizacija za EDGE je $ 79.97M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za EDGE? Količina u optjecaju za EDGE je 203.02M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za EDGE? EDGE je postigao ATH cijenu od 0.9128667392523326 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za EDGE? EDGE je vidio ATL cijenu od 0.027842638057250423 USD . Koliki je obujam trgovanja za EDGE? 24-satni obujam trgovanja za EDGE je $ 79.79K USD .

Edge (EDGE) Važna ažuriranja industrije

