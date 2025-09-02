Više o EDGE

Edge Cijena(EDGE)

Grafikon aktualnih cijena Edge (EDGE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:49:25 (UTC+8)

Edge (EDGE) Informacije o cijeni (USD)

Edge (EDGE) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.39389. Tijekom protekla 24 sata, EDGEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.37191 i najviše cijene $ 0.43837, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EDGE je $ 0.9128667392523326, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.027842638057250423.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EDGE se promijenio za -0.60% u posljednjih sat vremena, +2.38% u posljednjih 24 sata i -24.61% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Edge (EDGE)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Edge je $ 79.97M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 79.79K. Količina u optjecaju EDGE je 203.02M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 393.89M.

Edge (EDGE) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Edge za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0091569+2.38%
30 dana$ +0.20236+105.65%
60 dana$ +0.32015+434.16%
90 dana$ +0.30859+361.77%
Edge promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u EDGE od $ +0.0091569 (+2.38%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Edge 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.20236 (+105.65%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Edge 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u EDGE od $ +0.32015 (+434.16%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Edge 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.30859 (+361.77%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Edge (EDGE)?

Pogledajte Edge stranicu Povijest cijena sada.

Što je Edge (EDGE)

Definitive is an advanced trading platform for on-chain tokens, enabling cross-chain asset trading with a full suite of order types—including market, limit, stop-loss, and TWAP (Time-Weighted Average Price) orders. Powered by intelligent routing technology, Definitive aggregates liquidity across 100+ decentralized exchanges (DEXs) and pools to guarantee users the best prices and maximum returns. Founded by former Coinbase trading leads and backed by top-tier investors in the industry, Definitive offers exclusive platform benefits through its utility token, $EDGE, which unlocks premium features when staked.

Edge dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Edge ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti EDGE dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Edge na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Edge učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Edge Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Edge (EDGE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Edge (EDGE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Edge.

Provjerite Edge predviđanje cijene sada!

Edge (EDGE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Edge (EDGE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o EDGE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Edge (EDGE)

Tražiš kako kupiti Edge? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Edge na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

EDGE u lokalnim valutama

Edge Resurs

Za dublje razumijevanje Edge, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Edge web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Edge

Koliko Edge (EDGE) vrijedi danas?
Cijena EDGE uživo u USD je 0.39389 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena EDGE u USD?
Trenutačna cijena EDGE u USD je $ 0.39389. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Edge?
Tržišna kapitalizacija za EDGE je $ 79.97M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za EDGE?
Količina u optjecaju za EDGE je 203.02M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za EDGE?
EDGE je postigao ATH cijenu od 0.9128667392523326 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za EDGE?
EDGE je vidio ATL cijenu od 0.027842638057250423 USD.
Koliki je obujam trgovanja za EDGE?
24-satni obujam trgovanja za EDGE je $ 79.79K USD.
Hoće li EDGE još narasti ove godine?
EDGE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte EDGE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Edge (EDGE) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

