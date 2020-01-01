EARN M Rewards (EARNM) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u EARN M Rewards (EARNM), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

EARN M Rewards (EARNM) Informacije The EARNM Loyalty Ecosystem is an earnings-focused ecosystem that enables Web2/Web3 participants from all socioeconomic backgrounds to find new and valuable ways to grow and prosper. By transforming the Smartphone into the EarnPhone, $EARNM empowers users with additional sources of income for completing every day tasks. Whether you’re streaming music or trading crypto — $EARNM makes it easy to earn while using your phone. Službena web stranica: https://www.earnm.com/ Istraživač blokova: https://polygonscan.com/token/0xaeb3DD897Ade187B9F9e4c491Bc7A81F69F7093E Kupi EARNM odmah!

EARN M Rewards (EARNM) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za EARN M Rewards (EARNM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.81M $ 2.81M $ 2.81M Povijesni maksimum: $ 0.06729 $ 0.06729 $ 0.06729 Povijesni minimum: $ 0.000478826146156198 $ 0.000478826146156198 $ 0.000478826146156198 Trenutna cijena: $ 0.000562 $ 0.000562 $ 0.000562 Saznajte više o cijeni EARN M Rewards (EARNM)

EARN M Rewards (EARNM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike EARN M Rewards (EARNM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj EARNM tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja EARNM tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku EARNM tokena, istražite EARNM cijenu tokena uživo!

Kako kupiti EARNM Jeste li zainteresirani za dodavanje EARN M Rewards (EARNM) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje EARNM, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati EARNM na MEXC-u odmah!

EARN M Rewards (EARNM) Povijest cijena Analiza povijesti cijena EARNM pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite EARNM povijest cijena odmah!

EARNM Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide EARNM? Naša EARNM stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte EARNM predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!