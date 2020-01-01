Eternal AI (EAI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Eternal AI (EAI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Eternal AI (EAI) Informacije Eternal AI is the first Bitcoin L2 designed as an open infrastructure for decentralized AI that allows anyone to create, power and use AI models trustlessly on Bitcoin. Službena web stranica: https://eternalai.org/ Bijela knjiga: https://cdn.eternalai.org/docs/whitepaper.pdf Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xa84f95eb3dabdc1bbd613709ef5f2fd42ce5be8d Kupi EAI odmah!

Eternal AI (EAI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Eternal AI (EAI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 3.32M $ 3.32M $ 3.32M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 227.11M $ 227.11M $ 227.11M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 14.63M $ 14.63M $ 14.63M Povijesni maksimum: $ 0.3 $ 0.3 $ 0.3 Povijesni minimum: $ 0.006397257988923091 $ 0.006397257988923091 $ 0.006397257988923091 Trenutna cijena: $ 0.014634 $ 0.014634 $ 0.014634 Saznajte više o cijeni Eternal AI (EAI)

Eternal AI (EAI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Eternal AI (EAI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj EAI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja EAI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku EAI tokena, istražite EAI cijenu tokena uživo!

Eternal AI (EAI) Povijest cijena Analiza povijesti cijena EAI pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite EAI povijest cijena odmah!

EAI Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide EAI? Naša EAI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte EAI predviđanje cijene tokena odmah!

