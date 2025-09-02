Više o EAI

Eternal AI Cijena(EAI)

$0.015746
-2.92%1D
Grafikon aktualnih cijena Eternal AI (EAI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:30:44 (UTC+8)

Eternal AI (EAI) Informacije o cijeni (USD)

-10.53%

Eternal AI (EAI) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.015746. Tijekom protekla 24 sata, EAItrgovalo je između najniže cijene $ 0.01552 i najviše cijene $ 0.016784, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EAI je $ 0.2903654277261663, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.006397257988923091.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EAI se promijenio za -0.33% u posljednjih sat vremena, -2.92% u posljednjih 24 sata i -10.53% u posljednjih 7 dana.

Informacije o tržištu Eternal AI (EAI)

$ 3.58M
$ 3.58M$ 3.58M

$ 12.96K
$ 12.96K$ 12.96K

$ 15.75M
$ 15.75M$ 15.75M

227.11M
227.11M 227.11M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

22.71%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Eternal AI je $ 3.58M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 12.96K. Količina u optjecaju EAI je 227.11M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 15.75M.

Eternal AI (EAI) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Eternal AI za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00047361-2.92%
30 dana$ -0.001916-10.85%
60 dana$ -0.007472-32.19%
90 dana$ -0.015264-49.23%
Eternal AI promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u EAI od $ -0.00047361 (-2.92%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Eternal AI 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.001916 (-10.85%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Eternal AI 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u EAI od $ -0.007472 (-32.19%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Eternal AI 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.015264 (-49.23%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Eternal AI (EAI)?

Pogledajte Eternal AI stranicu Povijest cijena sada.

Što je Eternal AI (EAI)

Eternal AI is the first Bitcoin L2 designed as an open infrastructure for decentralized AI that allows anyone to create, power and use AI models trustlessly on Bitcoin.

Eternal AI dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Eternal AI ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti EAI dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Eternal AI na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Eternal AI učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Eternal AI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Eternal AI (EAI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Eternal AI (EAI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Eternal AI.

Provjerite Eternal AI predviđanje cijene sada!

Eternal AI (EAI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Eternal AI (EAI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o EAI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Eternal AI (EAI)

Tražiš kako kupiti Eternal AI? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Eternal AI na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

EAI u lokalnim valutama

Eternal AI Resurs

Za dublje razumijevanje Eternal AI, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Eternal AI web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Eternal AI

Koliko Eternal AI (EAI) vrijedi danas?
Cijena EAI uživo u USD je 0.015746 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena EAI u USD?
Trenutačna cijena EAI u USD je $ 0.015746. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Eternal AI?
Tržišna kapitalizacija za EAI je $ 3.58M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za EAI?
Količina u optjecaju za EAI je 227.11M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za EAI?
EAI je postigao ATH cijenu od 0.2903654277261663 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za EAI?
EAI je vidio ATL cijenu od 0.006397257988923091 USD.
Koliki je obujam trgovanja za EAI?
24-satni obujam trgovanja za EAI je $ 12.96K USD.
Hoće li EAI još narasti ove godine?
EAI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte EAI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Eternal AI (EAI) Važna ažuriranja industrije

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

