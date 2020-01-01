Dypius (DYP) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Dypius (DYP), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Dypius (DYP) Informacije Dypius is a powerful, decentralized ecosystem with a focus on scalability, security, and global adoption through next-gen infrastructure. Dypius offers a variety of products and services that cater to both beginners and advanced users in the digital space, including yield farming, staking, DeFi tools, NFTs, and Metaverse gaming. Službena web stranica: https://dypius.com/ Bijela knjiga: https://dyp.finance/about Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x39b46b212bdf15b42b166779b9d1787a68b9d0c3 Kupi DYP odmah!

Dypius (DYP) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Dypius (DYP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 812.07K $ 812.07K $ 812.07K Ukupna količina: $ 229.93M $ 229.93M $ 229.93M Količina u optjecaju: $ 183.73M $ 183.73M $ 183.73M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.02M $ 1.02M $ 1.02M Povijesni maksimum: $ 0.5498 $ 0.5498 $ 0.5498 Povijesni minimum: $ 0.004230246406716945 $ 0.004230246406716945 $ 0.004230246406716945 Trenutna cijena: $ 0.00442 $ 0.00442 $ 0.00442 Saznajte više o cijeni Dypius (DYP)

Dypius (DYP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Dypius (DYP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DYP tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DYP tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DYP tokena, istražite DYP cijenu tokena uživo!

Dypius (DYP) Povijest cijena Analiza povijesti cijena DYP pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite DYP povijest cijena odmah!

DYP Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide DYP? Naša DYP stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte DYP predviđanje cijene tokena odmah!

