DYNACHAIN (DYNA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u DYNACHAIN (DYNA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.

DYNACHAIN (DYNA) Informacije DynaChain is a Health-Fi platform that leverages blockchain technology to reward users for adopting healthier lifestyles, targeting individuals who are health-conscious and interested in the benefits of integrating wellness with digital finance. Službena web stranica: https://dynachain.io/ Bijela knjiga: https://docsend.com/view/htyn99859awizmea Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0x7EA42e53033B9c4BF975c1afcF17FF7EF25b04a4

DYNACHAIN (DYNA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za DYNACHAIN (DYNA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 872.35K $ 872.35K $ 872.35K Ukupna količina: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Količina u optjecaju: $ 32.45M $ 32.45M $ 32.45M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 13.44M $ 13.44M $ 13.44M Povijesni maksimum: $ 4.23 $ 4.23 $ 4.23 Povijesni minimum: $ 0.026612452247816595 $ 0.026612452247816595 $ 0.026612452247816595 Trenutna cijena: $ 0.026885 $ 0.026885 $ 0.026885 Saznajte više o cijeni DYNACHAIN (DYNA)

DYNACHAIN (DYNA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike DYNACHAIN (DYNA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DYNA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DYNA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DYNA tokena, istražite DYNA cijenu tokena uživo!

