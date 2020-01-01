Divo (DVO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Divo (DVO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Divo (DVO) Informacije DIVO is a SocialFi platform that empowers fashion and advertising professionals to monetize their content, protect intellectual property, and build audience relationships using advanced AI tools. Službena web stranica: https://www.divo.global/ Bijela knjiga: https://drive.google.com/file/d/1KLIUDW4wDNKfBy8hdDLfmC6ckIQs-HlW/view Istraživač blokova: https://polygonscan.com/token/0x8708cceb45b218e93a4d2cfc95eb8250ab13fa9d Kupi DVO odmah!

Divo (DVO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Divo (DVO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: -- -- -- Ukupna količina: $ 6.00B $ 6.00B $ 6.00B Količina u optjecaju: -- -- -- FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 4.79M $ 4.79M $ 4.79M Povijesni maksimum: $ 0.010622 $ 0.010622 $ 0.010622 Povijesni minimum: -- -- -- Trenutna cijena: $ 0.0007978 $ 0.0007978 $ 0.0007978 Saznajte više o cijeni Divo (DVO)

Divo (DVO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Divo (DVO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DVO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DVO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DVO tokena, istražite DVO cijenu tokena uživo!

Kako kupiti DVO Jeste li zainteresirani za dodavanje Divo (DVO) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje DVO, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati DVO na MEXC-u odmah!

Divo (DVO) Povijest cijena Analiza povijesti cijena DVO pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite DVO povijest cijena odmah!

DVO Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide DVO? Naša DVO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte DVO predviđanje cijene tokena odmah!

