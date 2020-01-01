GameGPT (DUEL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u GameGPT (DUEL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

GameGPT (DUEL) Informacije GameGPT, developed by Prism, is designed to offer an unparalleled suite of AI gaming tools and experiences, tailored for both gamers and creators. Službena web stranica: https://gamegpt.gg Bijela knjiga: https://prism-whitepaper.gitbook.io/prism-whitepaper/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x943Af2ece93118B973c95c2F698EE9D15002e604 Kupi DUEL odmah!

GameGPT (DUEL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za GameGPT (DUEL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 4.41M $ 4.41M $ 4.41M Ukupna količina: $ 9.98B $ 9.98B $ 9.98B Količina u optjecaju: $ 8.39B $ 8.39B $ 8.39B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 5.23M $ 5.23M $ 5.23M Povijesni maksimum: $ 0.036 $ 0.036 $ 0.036 Povijesni minimum: $ 0.00050866464542759 $ 0.00050866464542759 $ 0.00050866464542759 Trenutna cijena: $ 0.000526 $ 0.000526 $ 0.000526 Saznajte više o cijeni GameGPT (DUEL)

GameGPT (DUEL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike GameGPT (DUEL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DUEL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DUEL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DUEL tokena, istražite DUEL cijenu tokena uživo!

Kako kupiti DUEL Jeste li zainteresirani za dodavanje GameGPT (DUEL) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje DUEL, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati DUEL na MEXC-u odmah!

GameGPT (DUEL) Povijest cijena Analiza povijesti cijena DUEL pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite DUEL povijest cijena odmah!

DUEL Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide DUEL? Naša DUEL stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte DUEL predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!